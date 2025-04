OM : Les aveux de Bennacer sur Benatia et le vestiaire !

Dans un contexte tendu à l’OM, Ismaël Bennacer a pris la parole pour évoquer l’ambiance interne du club. Dans un entretien à La Provence, le milieu de terrain a livré une analyse franche sur le rôle discret mais précieux de Medhi Benatia à Marseille.

OM : Benatia, un lien précieux entre joueurs et staff selon Bennacer

Arrivé récemment dans l’organigramme de l’OM, Medhi Benatia fait déjà l’unanimité. Pour Ismaël Bennacer, son ancien adversaire sur les terrains, l’ex-défenseur central incarne une présence forte et mesurée dans les coulisses du club. « Il nous aide beaucoup, il est là, il nous laisse nous débrouiller par nous-mêmes, mais dès qu’il dit quelque chose, c’est pertinent », confie-t-il. Un équilibre subtil entre soutien et autonomie, salué par l’international algérien.

Lisez aussi : Surprise à l’OM : Bennacer vers un transfert définitif

À voir PSG : Presnel Kimpembe, la décision forte et inattendue !

L’OM traverse une période agitée avec des tensions récemment exposées entre Roberto De Zerbi et le vestiaire. Pourtant, le Fennec souligne la relation étroite entre Benatia et l’entraîneur italien. « Il est très proche du coach. C’est rare dans les clubs de voir un directeur si proche de l’entraîneur et des joueurs », insiste-t-il. Une proximité qui pourrait bien être un atout pour désamorcer les conflits internes et maintenir une certaine cohésion.

Lisez aussi : OM : Inquiétude autour d’Ismaël Bennacer, un problème surgit

Un rôle capital en coulisses

Dans un vestiaire marseillais sous pression, la présence d’un dirigeant capable de parler le même langage que les joueurs fait la différence. « Je vois que ça lui tient à cœur d’avoir ce rôle important dans un club important », conclut Bennacer, lucide sur la mission délicate de Benatia. À l’OM, son influence grandit… en silence mais sûrement.