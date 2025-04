Mercato PSG : Les deux premières recrues de l’été connues !

Le PSG entend bien renforcer l’effectif de Luis Enrique lors du prochain Mercato estival. Si trois recrues sont annoncées, l’entraîneur parisien aurait déjà identifié deux profils qu’il veut intégrer à son collectif la saison à venir.

Mercato PSG : Un défenseur, un gardien et un attaquant pour l’avenir ?

Déjà champion de France, qualifié pour la finale de la Coupe de France et toujours en lice pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait renforcer son effectif avec trois recrues ciblées. Lors d’une session Questions/Réponses avec les internautes du journal Le Parisien, le journaliste Dominique Séverac a dévoilé les plans de Luis Enrique pour le prochain mercato estival.

« Je n’ai pas les noms, mais il y aura a priori un défenseur droit, un gardien si Donnarumma part, et un attaquant pour remplacer Randal Kolo Muani. Au moins trois joueurs sont attendus », a-t-il révélé. Aux dernières nouvelles, le coach du PSG aurait déjà identifié deux joueurs qu’il veut dans son groupe durant l’intersaison.

Kudus et Mastantuono, les surprenants choix de Luis Enrique ?

Parallèlement à la prolongation de joueurs clés, comme le renouvellement imminent de Fabian Ruiz, le PSG travaille également sur le recrutement de l’été à venir. Si les postes de gardien de but et de défenseur central sont prioritaires, Luis Enrique aimerait aussi voir débarquer des renforts au milieu de terrain et en attaque, avec deux profils spécifiques déjà identifiés.

En effet, selon les informations du site Africa Foot, les dirigeants du PSG déjà en négociations avec les agents de Mohammed Kudus en vue d’un transfert cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ailier polyvalent de 24 ans pourrait quitter West Ham et le Paris SG veut profiter de cette occasion pour le recruter. Toutefois, il faudra mettre la main à la poche, puisque les Hammers réclameraient environ 85 millions d’euros pour laisser filer l’international ghanéen.

En parallèle, Luis Enrique aurait demandé à sa direction de tout mettre en oeuvre pour relancer la piste menant à Franco Mastantuono. Lié à River Plate jusqu’en décembre 2026, le jeune prodige argentin de 17 ans possède une clause libératoire fixée à 45 millions d’euros.