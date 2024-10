Mercato PSG : Une signature majestueuse pour remplacer Kolo Muani ?

Pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant Randal Kolo Muani pourrait quitter les rangs du PSG cet hiver. Pour le remplacer, Luis Campos pourrait frapper un très gros coup dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Luis Campos rêve d’un gros coup au Sporting Portugal

Depuis son arrivée au Sporting CP en provenance de Coventry City, Viktor Gyökeres n’a cessé d’impressionner par sa puissance physique, sa technique et son instinct de buteur. L’attaquant suédois s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’attaque lisboète, attirant l’attention des plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

Son profil de buteur complet, capable de jouer en pivot et de combiner avec ses coéquipiers, correspond parfaitement aux besoins du PSG, à la recherche d’un attaquant de pointe pour remplacer Randal Kolo Muani cet hiver. Luis Campos, directeur sportif parisien, est un grand admirateur du joueur et pourrait saisir l’opportunité de le recruter cet hiver.

Et selon les dernières rumeurs en provenance du Portugal, le Paris Saint-Germain pourrait avoir une opportunité en or dans ce dossier. En effet, l’agent de Viktor Gyökeres a confié, il y a quelques mois, que son client pourrait quitter le Sporting si son mentor Ruben Amorim s’en allait. Et ce scénario serait sur le point de se réaliser.

Ruben Amorim à Manchester United, Viktor Gyökeres proche de Paris ?

Après avoir licencié Erik ten Hag pour insuffisance de résultats, Manchester United a fait de Ruben Amorim sa cible prioritaire pour le poste d’entraîneur. Et dans un communiqué officiel, le Sporting Portugal a confirmé l’intérêt du club anglais pour son coach de 39 ans.

« Manchester United FC a manifesté son intérêt pour la signature de l’entraîneur Ruben Amorim, et le Conseil d’administration de Sporting SAD s’est référé aux conditions du contrat de travail en vigueur entre la société et l’entraîneur, en particulier à la clause de résiliation respective et à la valeur de 10 000 000,00 euros. Le Manchester United FC a manifesté son intérêt à payer au Sporting SAD la valeur de la clause susmentionnée », écrit le club portugais.

Photo : Viktor Gyokeres

Le départ d’Amorim n’est donc plus qu’une question de temps. Mais selon Hasan Cetinkaya, agent de l’international suédois de 26 ans, : « il sera difficile pour Viktor de rester au Sporting si Ruben Amorim décide de quitter le club. Nous avons reçu 8 propositions l’été dernier et nous avons décidé de rejoindre le Sporting pour Amorim… »

Le PSG reste à l’affût, prêt à mettre 70 millions d’euros sur la table des négociations pour récupérer le jeune compatriote de Zlatan Ibrahimovic dès cet hiver.