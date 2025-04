OM : L’avenir s’assombrit pour Amine Harit à Marseille !

Amine Harit traverse une période difficile à l’OM. Depuis une expulsion controversée face au PSG fin octobre, le Marocain n’a plus joué une seule minute sous les ordres de Roberto De Zerbi. Alors que la saison tire à sa fin, la situation semble ne pas s’arranger.

OM : Le scepticisme grandit autour de Amine Harit

Depuis plusieurs mois, Amine Harit est écarté des terrains de jeu à l’OM, la faute à une série de blessures et aux choix tactiques difficiles de son entraîneur. Le Marocain, qui se distingue généralement par sa créativité et sa technique, n’a plus eu sa chance dans le onze de départ depuis son expulsion face au PSG. Pire encore, De Zerbi semble peu optimiste quant à un retour rapide du joueur.

L’entraîneur italien a d’ailleurs évoqué sa situation en toute transparence. « J’ai parlé avec Harit aussi cette semaine. Malheureusement, lui aussi était absent depuis le match contre le PSG, mais le match aller. Il était peu disponible, mais évidemment qu’il peut être important », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Toutefois, il a ajouté que la concurrence au sein de l’équipe était extrêmement élevée.

La présence de Rabiot et Greenwood qui complique encore davantage la tâche de l’ancien Nantais. « Mettre Greenwood sur le côté, c’est possible, mais le problème, c’est que tu l’éloignes du but et qu’il faut lui demander des sacrifices défensifs (…) Rabiot doit jouer plus haut dans l’axe, parce qu’il est unique. La concurrence est élevée. C’est pour ça que Rowe a eu peu de temps », a-t-il expliqué.

Une situation qui commence à trop durer

L’international marocain, qui se retrouve à la croisée des chemins, pourrait bien se poser des questions sur son avenir à Marseille. La blessure au mollet qui l’a gêné en début de saison n’a fait qu’aggraver la situation, et le temps d’absence prolongé n’a fait que rendre son retour plus incertain.

L’OM, qui connaît une fin de saison complexe, n’est plus certain de pouvoir compter sur Amine Harit pour le sprint final. Rien n’est encore joué, mais la situation actuelle ne semble pas très favorable pour Harit. La concurrence et les choix tactiques de De Zerbi pourraient bien signer la fin de son aventure à Marseille.