OM : Cornelius inquiète, De Zerbi veut éviter un naufrage

L’OM ne respire pas la tranquillité à l’approche d’un choc capital face à l’AS Monaco. Alors que Roberto De Zerbi fait déjà face à une défense décimée, Derek Cornelius ne rassure pas. De quoi obliger l’entraîneur de Marseille à retenter un pari fou pour éviter un naufrage.

OM : Cornelius ne rassure plus personne

L’Olympique de Marseille n’avait vraiment pas besoin de ça. À la veille de recevoir l’AS Monaco, l’un de ses adversaires directs pour une place européenne, Roberto De Zerbi est confronté à un casse-tête défensif. Avec les absences de plusieurs cadres, dont le pilier et capitaine Leonardo Balerdi, l’Italien se retrouve avec un seul défenseur central de métier à disposition : Derek Cornelius. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le Canadien ne fait pas l’unanimité.

Fébrile, en manque de repères, Cornelius a inquiété lors de ses dernières sorties. L’inquiétude est telle que le staff envisage sérieusement de le laisser sur le banc. Une décision forte, mais que De Zerbi semble prêt à prendre pour éviter que le navire marseillais ne prenne l’eau dès les premières vagues monégasques.

Le pari Hojbjerg en défense ?

C’est dans ce contexte tendu que le retour de Pierre-Emile Hojbjerg change la donne. Le Danois, remis d’une blessure au mollet, pourrait être titularisé… en défense centrale. Un poste qu’il connaît peu, mais où sa rigueur tactique et sa qualité de relance pourraient peser dans un match à haute intensité.

De Zerbi l’avait déjà tenté face au RC Strasbourg en début de saison, sans grand succès. Mais l’urgence est telle que l’OM semble prêt à tenter de nouveau le coup.

Luiz Felipe, l’option de la dernière chance ?

Autre piste pour De Zerbi : Luiz Felipe. Blessé ces dernières semaines, le défenseur italien est de retour dans le groupe de l’OM. S’il n’a joué que deux matchs depuis son arrivée en janvier, ses sensations à l’entraînement sont bonnes. Suffisant pour être lancé dans le grand bain ? Rien n’est exclu.

À quelques heures d’un match qui pourrait peser lourd dans la course à l’Europe, De Zerbi doit faire des choix forts. Une chose est sûre : l’OM ne peut plus se permettre de bricoler sans réfléchir. Le temps presse, et l’OM n’a plus droit à l’erreur.