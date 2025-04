OM : Le divorce se précise entre Amine Harit et Marseille

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, montre déjà la porte de sortie à Amine Harit. Le milieu offensif marocain n’entre plus dans les plans du club phocéen.

OM : Amine Harit en grande difficulté à Marseille

Amine Harit traverse une période difficile à l’OM depuis quelques mois et pourrait donc décider de claquer la porte pour se relancer dans un nouveau club. Depuis son expulsion lors du Classico perdu face au PSG (0-3) en octobre dernier, Amine Harit n’a plus foulé les pelouses de Ligue 1 en raison des blessures et maintenant de la forte concurrence.

Lire aussi : Inquiétude à l’OM : Amine Harit se bat pour retrouver sa place

À voir Stade Rennais : La peur du bas de tableau revient !

Le technicien de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, ne compte plus trop sur lui cette saison. En conférence de presse avant la rencontre contre l’AS Monaco pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, le coach italien a donné les raisons du faible temps de jeu d’Amine Harit.

« Il se sent bien à ce poste, sauf qu’il y a Rabiot et Greenwood aussi. Mettre Greenwood sur le côté, c’est possible, mais le problème, c’est que tu l’éloignes du but et qu’il faut lui demander des sacrifices défensifs… Rabiot doit jouer plus haut dans l’axe, parce qu’il est unique. La concurrence est élevée », a expliqué Roberto De Zerbi.

Lire aussi : OM : Le moment de briller est-il arrivé pour Amine Harit ?

Cette saison, Amine Harit a disputé seulement 9 matchs de Ligue 1 avec le club phocéen, a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. L’international marocain pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival puisque les dirigeants de l’OM devraient certainement recruter de nouvelles pépites cet été. Cela va davantage l’empêcher d’avoir du temps de jeu et de livrer de belles performances.

À voir PSG : C’est confirmé ! Al-Khelaïfi « n’en veut plus »