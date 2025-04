RC Lens : Will Still prend une décision inattendue !

Will Still a fait un choix audacieux alors que la fin de saison approche et que le RC Lens n’a plus grand-chose à jouer en Ligue 1. L’entraîneur des Sang et Or a décidé d’envoyer deux joueurs professionnels renforcer la réserve en National 3.

RC Lens : Une décision surprenante mais stratégique de Will Still

Si la course pour l’Europe est presque perdue pour le Racing Club de Lens, le club ne manque pas de priorités. Will Still n’en oublie surtout pas pour autant ses autres équipes. Le coach lensois a fait le choix de renforcer la réserve avec deux joueurs de l’équipe fanion, une décision à la fois surprenante et stratégique.

L’objectif : aider la réserve, les U19 et les U17 à assurer leur maintien. Un geste qui montre l’implication de Still pour le bon fonctionnement global du club. Ce samedi, la réserve de Lens affrontait le RC Calais dans un derby décisif pour la survie en National 3. Dans le groupe figuraient Hervé Koffi, le gardien de but burkinabé, et Jérémy Agbonifo, défenseur suédois.

Grâce à l’implication des deux, la réserve du RC Lens a remporté le match 1-0. Un but de Valentin Wojtkowiak a permis aux Sang et Or de prendre cinq points d’avance sur Calais, leur principal concurrent pour le maintien. Un pari payant pour Will Still, qui continue d’œuvrer pour la pérennité de toutes les équipes du RC Lens.