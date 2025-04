RC Lens : Will Still craque après la défaite face à Reims

C’est un revers qui passe mal chez Will Still. Dominateur mais inefficace, le RC Lens s’est incliné à domicile face au Stade de Reims (0-2). Un échec amer qui a fait exploser l’entraîneur du RCL en conférence de presse, impuissant face au manque de réalisme de ses joueurs.

RC Lens : Une défaite pleine de frustration pour Will Still

Le RC Lens a tout tenté, mais n’a rien récolté. Face au Stade de Reims, les Sang et Or ont monopolisé le ballon, accumulé les frappes (avec un XG de plus de 3), mais sont repartis bredouilles. Une situation qui a rendu fou Will Still.

Lisez aussi : RC Lens : Andy Diouf sort du silence et fait une promesse

À voir ASSE : Nouveau coup de pression avant de défier Brest

« Beaucoup de frustration, c’est assez incroyable. Avec un XG de plus de 3, tu mets normalement 5 buts… Je veux bien prendre beaucoup de responsabilités, mais je ne peux pas moi-même pousser le ballon au fond », a lâché le coach au micro de DAZN, visiblement à bout.

Des blessures qui compliquent tout

Comme si cela ne suffisait pas, Lens a perdu deux joueurs sur blessure dès la première période. Une hécatombe qui a contraint Still à revoir son plan de jeu. « Tu es obligé de remanier tout ton schéma… et derrière, tu rates un nombre incalculable d’occasions. Ce n’est pas possible », déplore-t-il. S’il n’épargne pas ses joueurs cette fois, l’entraîneur lensois ne manque pas d’assumer ses responsabilités.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Will Still visé par un club anglais !

« Les changements n’étaient peut-être pas les bons, le onze de départ non plus. Je prends la responsabilité. Mais on doit tous prendre celle de mettre le ballon au fond », a-t-il martelé. Et de conclure, abattu : « Le premier but, on ne doit pas le prendre. Le deuxième, encore moins. Si tu marques en premier, tu peux ouvrir le jeu. Mais là, c’est incroyable ».

À voir OM : L’avenir s’assombrit pour Amine Harit à Marseille !