Mercato RC Lens : Will Still visé par un club anglais !

Entraîneur du RC Lens depuis quelques mois, Will Still pourrait ne pas s’éterniser dans le Nord. Un club anglais relégué en Championship souhaiterait lui confier les rênes de son équipe dès la saison prochaine.

Mercato RC Lens : Le rêve anglais de Will Still bientôt réalité ?

Will Still ne s’en est jamais caché : son objectif ultime est de s’imposer un jour en Premier League. Mais le jeune technicien belge de 32 ans n’est pas fermé à une étape intermédiaire. L’an dernier, alors qu’il officiait encore au Stade de Reims, il confiait à The Athletic : « S’il y a un club de Championship ambitieux qui veut travailler de la bonne manière, alors j’adorerais le faire. »

Un souhait qui pourrait bientôt se concrétiser. Selon talkSPORT, Southampton, fraîchement relégué en Championship, s’intéresse de très près à l’actuel entraîneur du RC Lens. Les Saints cherchent un nouveau projet pour rebondir, après avoir mis fin à leur collaboration avec Ivan Juric.

Avec un bilan catastrophique (10 points seulement cette saison), Southampton prépare déjà l’après. Un intérim a été confié à Simon Rusk, assisté d’Adam Lallana, mais le club vise plus haut. Son directeur technique, Johannes Spors, aurait fait de Will Still une cible prioritaire pour mener la reconstruction.

Encore sous contrat avec Lens jusqu’en 2027, Still est considéré comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération. Southampton n’est toutefois pas seul sur le marché. Danny Rohl (Sheffield Wednesday) figure aussi sur les tablettes du club anglais, tout comme sur celles de plusieurs formations allemandes. L’avenir de Will Still pourrait donc s’écrire très vite de l’autre côté de la Manche.