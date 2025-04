Mercato PSG : Une cible de Luis Campos a fait son choix !

Pendant plusieurs mercatos, le PSG a rêvé de l’attirer dans la capitale, comme l’une des plus belles opérations de son recrutement. Bernardo Silva, le joyau portugais de Manchester City, était dans le viseur de Luis Campos… mais il est sur le point de prendre une autre direction, loin du Parc des Princes.

Mercato PSG : Un rêve parisien qui ne verra jamais le jour

Le PSG l’a courtisé, admiré, espéré. Bernardo Silva, 30 ans, a longtemps été associé au club de la capitale, notamment pour son profil technique, sa vision du jeu et son expérience au plus haut niveau. Pourtant, l’histoire entre Paris et le milieu offensif de City ne s’écrira jamais.

Lisez aussi : Maghnes Akliouche au PSG ? La réponse de l’AS Monaco tombe

Dès l’été dernier, Luis Enrique et Luis Campos avaient refermé la porte, préférant miser sur des profils plus jeunes et plus explosifs. Une décision qui a surpris, mais qui s’avère aujourd’hui cohérente. Selon A Bola, Bernardo Silva aurait donné son accord pour revenir à ses premières amours : le Benfica Lisbonne. Formé au club, il n’avait disputé que trois petits matchs en pro avant de partir en 2014.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG prépare le transfert de Marcus Rashford

Un retour aux sources qui a tout d’un choix de cœur. Malgré un bon de sortie accordé par Manchester City, l’opération ne sera pas simple financièrement. Bernardo est prêt à faire d’importants efforts sur son salaire pour que ce transfert sentimental se concrétise.

Paris regarde ailleurs, sans regrets

Le PSG ne semble pas regretter ce non-transfert. Avec l’éclosion de Désiré Doué et l’apport récent de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale a su injecter du sang neuf dans son secteur offensif. Bernardo Silva, lui, quitte Manchester City sur une saison en demi-teinte (2 buts, 4 passes décisives en Premier League). Peut-être celle de trop. Une page se tourne pour le virtuose portugais, mais Paris, lui, continue d’écrire la sienne avec ambition.