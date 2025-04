Coup de tonnerre au PSG : Le successeur de Campos annoncé !

Malgré l’insistance de Luis Enrique auprès de la direction du club, Luis Campos pourrait finalement quitter le PSG à l’issue de la saison. Un nom bien connu dans la capitale serait même déjà évoqué en interne pour son éventuelle succession.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi prêt à se séparer de Luis Campos ?

Arrivé à l’été 2022, Luis Campos arrive au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. Annoncé sur le départ puis proche d’une prolongation, le conseiller sportif du club de la capitale ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, puisqu’aucun accord n’a encore été trouvé avec Nasser Al-Khelaïfi en vue d’un renouvellement.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une cible de Luis Campos a fait son choix !

Après avoir prolongé pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027, l’entraîneur Luis Enrique ne cesse de multiplier les appels afin de poursuivre l’aventure avec le dirigeant portugais. Mais selon Daniel Riolo, la tendance irait vers un départ de l’ancien recruteur de l’AS Monaco.

« Pour l’instant, il ne reste pas, ils n’en veulent plus. Nasser n’en veut plus. S’ils attendaient, c’est qu’il y a un problème. Je ne comprends pas pourquoi il n’est pas associé aux succès du PSG. Tout le monde est prolongé rapidement, sauf lui. C’est étrange », a récemment expliqué le journaliste sur les antennes de RMC. Libre dans quelques mois, Luis Campos pourrait donc faire ses adieux aux Rouge et Bleu. Un nom circulerait même déjà pour son remplacement.

Maxwell de retour au Paris SG ?

En effet, selon les renseignements divulgués ce dimanche par le quotidien L’Équipe, certaines personnes au sein du Paris SG militeraient pour le retour de Maxwell pour venir prendre la place de Luis Campos. Ancien latéral gauche emblématique, ancien coordinateur sportif et représentant du club au Brésil, Maxwell coche toutes les cases pour le poste.

Photo : Maxwell

Lisez aussi : PSG : Luis Campos, l’intervention qui change tout !

Responsable en chef du développement du football à l’UEFA et basé à Nyon, l’ex-bras droit d’Antero Henrique connaît bien l’environnement du PSG et dispose d’un carnet d’adresses assez fourni pour accompagner Luis Enrique dans la construction d’une équipe compétitive basée sur de jeunes talents prometteurs. Le journal sportif précise même que le directeur général parisien, Victoriano Melero, serait l’un des fervents défenseurs de Maxwell (43 ans). Affaire à suivre…