Mercato PSG : 50M€ ! Paris a réalisé une très bonne affaire

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du Stade Rennais pour 50 millions d’euros, Désiré Doué fait déjà l’unanimité. À tout juste 19 ans, le jeune milieu brille au Paris SG et a conquis les Bleus, au point de séduire les cadres de l’équipe de France.

Désiré Doué, le coup de maître du mercato du PSG

L’été 2024 restera comme un moment fort du renouveau parisien. Alors que le PSG cherchait à miser sur des profils jeunes et prometteurs, le club de la capitale a misé gros sur Désiré Doué, en déboursant près de 50 millions d’euros pour le faire venir du Stade Rennais. Un pari qui, quelques mois plus tard, s’avère être une réussite totale.

Auteur de prestations solides et percutantes avec Paris, Doué s’est rapidement imposé dans la rotation de Luis Enrique. Sa capacité à percuter, son volume de jeu et sa maturité balle au pied ont séduit le Parc des Princes… mais pas seulement. À la faveur de ses bonnes performances en club, Désiré Doué a été appelé pour la première fois en équipe de France lors du dernier rassemblement.

Et là encore, le jeune talent n’a pas mis longtemps à faire l’unanimité. « Je le connaissais parce que je regarde un peu les matchs du PSG en Ligue des champions et aussi la Ligue 1. C’est un joueur très fort et il a une évolution qui est constante donc on est vraiment très content de pouvoir l’accueillir dans le groupe France », a déclaré Jules Koundé au micro de Téléfoot. Une reconnaissance qui en dit long sur l’impact du jeune Parisien.

Tchouameni sous le charme d’un joueur qu’il connaît bien

Même son de cloche chez Aurélien Tchouameni, qui connaît personnellement Doué. « Il a apporté beaucoup de fougue, beaucoup de folie. C’est un top joueur. Je le connais depuis longtemps parce que c’est le cousin de mon meilleur ami… Il s’est très bien incorporé dans le groupe. Il y a pas mal de joueurs qu’il connaît donc c’est plus facile pour lui de s’adapter », a-t-il expliqué.

Avec un début d’intégration aussi réussi au PSG et en équipe de France, Désiré Doué semble bien parti pour devenir un pilier du football français dans les années à venir. Pour 50 millions d’euros, Paris a peut-être réalisé l’une des meilleures opérations de son histoire récente.