Classement OL : Lyon au pied du podium et entrevoit la C1

L’OL a fait un bond au classement en se hissant au pied du podium de la Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions 2024-2025. Cela, à la suite de sa victoire sur l’AJ Auxerre.

Classement : L’OL fait un grand bond, la Ligue des Champions en vue

Dans la course aux trois premières places du classement, l’OL a réalisé une bonne opération comptable lors de la 29e journée de championnat. En remportant son match contre l’AJ Auxerre au stade de l’Abbé-Deschamps (1-3), l’équipe de Paulo Fonseca a doublé le RC Strasbourg, accroché par l’OGC Nice au bout du temps additionnel (2-2).

Quatrième au classement, l’Olympique Lyonnais devance désormais le LOSC (5e) et le RCSA (6e) d’un point. Lyon regarde désormais vers le haut du tableau et vise les troisième et deuxième places du podium.

L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, qui occupent respectivement ces deux places, ne sont qu’à un et deux points. L’OL pourrait donc profiter du moindre faux pas des Marseillais et des Monégasques s’il poursuit sa série de victoires dans ce sprint final palpitant.

Course au podium : Lyon met la pression sur Marseille et Monaco !

En tout cas, la prochaine journée de Ligue 1 (la 30e) s’annonce cruciale pour les places européennes, notamment en Ligue des champions. Pour Lyon, c’est le derby contre son voisin et rival, l’AS Saint-Etienne, qui se profile.

Quant à l’AS Monaco, elle recevra un concurrent direct, le RC Strasbourg, tandis que l’OM sera aux prises avec le Montpellier HSC, la lanterne rouge, quasiment reléguée en Ligue 2. Des bouleversement sont prévisibles au classement lors de cette journée.

