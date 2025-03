Classement OL : La bonne opération de l’Olympique Lyonnais à Nice

L’OL stagne au classement, mais réalise tout de même une bonne opération comptable relativement à la lutte pour une place sur le podium, à l’issue de la 25e journée de Ligue 1.

Classement OL : Lyon surprend l’OGC Nice et se rapproche du podium

Bien que victorieux du match contre l’OGC Nice, l’OL reste 6e au classement. Les Lyonnais, dirigés par Jorge Maciel en l’absence de Paulo Fonseca, suspendu, ont surpris les Niçois à l’Allianz Riviera (2-0), dimanche soir, en marquant deux buts dans les dernières minutes du match. Grâce à cette victoire, l’Olympique Lyonnais a réduit l’écart qui le sépare de ses concurrents dans la course au podium.

Désormais, les Gones n’ont plus que 4 points de retard sur le Gym, qui conserve la troisième place du podium malgré sa défaite. Quant au LOSC (5e) et à l’AS Monaco (4e), ils sont plus que jamais à la portée de l’OL, car ils n’ont que deux points d’avance.

L’Olympique Lyonnais relancé dans la couse pour la Ligue des champions

Avec 27 points encore en jeu lors des neuf dernières journées du championnat, l’OL n’est pas décroché dans la course à une place qualificative en Ligue des champions. Mieux, le club de John Textor s’est relancé dans la lutte, profitant de la défaite de l’Olympique de Marseille face au RC Lens (0-1), de celle de l’OGC Nice, et du match nul concédé par les Monégasques à Toulouse (1-1).

Les dernières journées du championnat s’annoncent donc âpres, et l’OL devra améliorer son classement actuel pour espérer finir sur le podium ou à la quatrième place, afin de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

OL : Un calendrier relevé dans le sprint final

Lors de la prochaine journée, l’OL recevra le Havre AC, actuel barragiste. Après la trêve internationale, l’équipe rhodanienne affrontera le Racing Club à Strasbourg. Dans la suite du sprint final, l’équipe confiée provisoirement à Jorge Maciel enchaînera avec le LOSC, l’AJ Auxerre, puis le derby retour contre l’ASSE. L’Olympique Lyonnais bouclera la saison par des matchs décisifs contre le Stade Rennais, le RC Lens, l’AS Monaco et Angers SCO.