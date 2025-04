OL Mercato : Textor fait un premier choix fort pour l’été !

Pris dans l’étau de la DNCG, l’OL va devoir prendre des décisions fortes dans les mois à venir. À l’approche du mercato estival, John Textor, le propriétaire du club lyonnais, a commencé à dévoiler ses plans.

Mercato : Pourquoi l’OL veut se séparer de Nemanja Matić cet été

Joueur de l’Olympique Lyonnais depuis janvier 2024, Nemanja Matić est arrivé avec un certain statut, qui s’est un peu effrité cette saison. Une situation qui règle quasiment l’avenir du Serbe à Lyon. À 36 ans, le Serbe semble atteindre les limites de ses capacités physiques. L’intensité des matchs de haut niveau européen le met à rude épreuve.

Lisez aussi : OL Mercato : Après Caqueret, le départ de Nemanja Matic se rapproche !

À voir Aston Villa – PSG : Enrique surprend totalement, les compos

L’entraîneur lyonnais exige des milieux de terrain capables de couvrir de larges zones. Dans cet exercice, Matić montre aujourd’hui ses limites. Malgré cette mise à l’écart face à Manchester United, Matić devrait réintégrer le onze de départ contre Auxerre. La configuration du match s’annonce plus propice. Face à une équipe moins rapide et plus regroupée, le jeu posé du Serbe peut faire la différence.

Mais selon L’Équipe, Nemanja Matić ne devrait pas honorer la dernière année de son contrat. Son salaire mensuel de 400 000 euros brut pèse lourd dans la balance. La direction lyonnaise verrait d’un bon œil un départ anticipé, surtout pour alléger la masse salariale.

Lisez aussi : OL Mercato : Une décision forte prise pour Nemanja Matic à Lyon

Arrivé en janvier 2024, l’ancien joueur de Manchester United avait apporté équilibre et sérénité. Mais les dynamiques ont changé. Le club construit l’avenir avec des profils plus jeunes et plus dynamiques.

À voir Mercato : Rodrigo Mora au PSG cet été ? Campos répond cash !