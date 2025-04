Stade Rennais : Habib Beye déclare la guerre à l’OM !

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, l’OM et le Stade Rennais s’arrachent une pépite marocaine. La bataille s’annonce rude entre ces deux formations de Ligue 1.

Mercato : L’OM et le Stade Rennais lorgnent un international marocain

La saison actuelle tend vers la fin et plusieurs clubs se concentrent déjà sur le prochain mercato estival pour se renforcer et montrer un nouveau visage la campagne prochaine. Le Stade Rennais a presque assuré son maintien à cinq journées de la fin du championnat et doit recruter de nouvelles pépites cet été pour bien démarrer la saison prochaine et rejoindre l’Europe.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye, la décision du SRFC tombe !

À voir Mercato : L’ASSE insiste pour un phénomène de Ligue 2 !

Les dirigeants du SRFC flairent déjà certains coups. Selon les informations de Transferfeed, le club breton s’intéresse à Hamza Igamane, jeune attaquant marocain qui évolue actuellement aux Glasgow Rangers. Recruté l’été dernier par les Rangers en provenance de l’AS FAR Rabat pour 2,5 millions d’euros, le crack marocain s’est rapidement adapté au jeu des Écossais.

Lire aussi : Mercato OM : Pablo Longoria relance une piste offensive à 10 M€

Cette saison, Hamza Igamane affole les compteurs de buts. Il a déjà inscrit 15 buts et 3 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues avec les Glasgow Rangers. Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye serait prêt à accueillir l’international marocain dans son effectif cet été. Mais le club breton devra faire face à une rude concurrence pour boucler ce dossier.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Habib Beye dégote un roc à 25 M€

À voir Mercato : Will Still prépare une révolution au RC Lens !

Les belles performances de Hamza Igamane attisent les convoitises d’un autre cador de Ligue 1. L’Olympique de Marseille se positionne aussi pour s’attacher les services du Marocain. Le directeur du football de l’OM, Mehdi Benatia, pourrait parvenir à convaincre son compatriote. Marseille est alors un sérieux concurrent du SRFC dans ce dossier. En Espagne, le FC Séville est aussi à l’affût. Sous contrat jusqu’en juin 2029, la valeur marchande de Hamza Igamane est estimée à 4 millions d’euros.