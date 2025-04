Mercato Stade Rennais : Habib Beye dégote un roc à 25 M€

Un défenseur belge pourrait débarquer au Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du SRFC préparent une offre pour le joueur.

Mercato Stade Rennais : Une pépite belge dans le viseur du SRFC

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, pousse un ouf de soulagement après la large victoire de son équipe face au Havre AC (5-1) dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1. Le club breton, en grande difficulté depuis le début de la saison et tout proche de descendre dans la zone de relégation, s’est relevé sous la houlette du coach sénégalais.

Le maintien du SRFC est presque assuré et Habib Beye va conduire l’équipe rennaise la saison prochaine. La prolongation de son contrat dépendait du maintien du club dans l’élite, objectif atteint. Le Stade Rennais possède déjà 8 points d’avance sur le barragiste Le Havre AC à cinq journées de la fin du championnat.

Habib Beye et ses dirigeants se concentrent désormais sur le prochain mercato estival afin de recruter de nouvelles pépites pour construire une équipe compétitive la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato, ils auraient jeté leur dévolu sur un latéral belge : Maxim De Cuyper, qui évolue actuellement au Club Bruges.

L’international belge suscite l’intérêt de nombreux clubs grâce à ses belles performances avec le Club Bruges en championnat et en Ligue des Champions. Titulaire indiscutable, le latéral gauche a déjà disputé 42 rencontres toutes compétitions confondues avec son club, a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Habib Beye aurait validé son profil et pousse pour son arrivée à Rennes cet été.

Sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en juin 2028, Maxim De Cuyper disposerait d’un bon de sortie cet été. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais les dirigeants belges exigeraient entre 20 et 25 millions d’euros pour céder leur solide défenseur.