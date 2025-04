PSG : 35 minutes de feu à Birmingham pour survivre !

Longtemps en contrôle, le PSG a frôlé la catastrophe face à une équipe d’Aston Villa survoltée. Menés 3-2 et bousculés comme rarement, ils doivent leur salut à un Donnarumma héroïque… et à un sauvetage venu d’ailleurs, dans ce quart de finale retour de Ligue des Champions.

Aston Villa-PSG : Un départ de rêve… avant la tempête

On pensait le PSG à l’abri, serein et presque déjà en demi-finale. Le scénario parfait semblait se dessiner pour les hommes de Luis Enrique. Avec deux buts signés Hakimi (11e) et Nuno Mendes (27e), Paris menait 2-0 à Birmingham et 5-1 sur l’ensemble des deux matchs. Une domination sans partage, une qualification qui ne faisait plus de doute… du moins en apparence.

Mais c’est justement là que le piège s’est refermé. L’instant d’inattention, la fausse sécurité. À la 34e minute, une frappe déviée de Tielemans relance tout (2-1). Puis, dès le retour des vestiaires, Aston Villa renverse la table.

L’orage Villa s’abat sur Paris

Deux minutes de folie, et tout vacille. McGinn envoie une frappe somptueuse dans les filets (55e), puis Konsa conclut un bijou d’action initié par Rashford (57e). En l’espace de 180 secondes, Paris encaisse trois buts sur la soirée, voit fondre son avance et commence à douter. La suite ? Une demi-heure étouffante.

Le public de Villa Park pousse, les vagues anglaises se multiplient. Les Parisiens plient, reculent, perdent pied. Il faut un Donnarumma taille géant pour éviter le naufrage. Réflexes, face-à-face, arrêt miracle : l’Italien sort le grand jeu, celui des grandes soirées.

Mais même lui ne pouvait rien sur cette dernière frappe de Ian Maatsen dans les ultimes secondes. Le stade explose… puis se tait. Sur sa ligne, Pacho surgit comme un miraculé pour sauver Paris d’une prolongation infernale. Ce geste, ce réflexe, cette étincelle, c’est peut-être le tournant de la saison.

Le PSG qualifié, mais averti

Le PSG verra bien les demi-finales de Ligue des Champions, mais à quel prix. Cette leçon de réalisme et de relâchement n’aura pas de seconde chance. Dans une Ligue des champions qui ne pardonne pas, Paris est passé tout près d’une nouvelle désillusion. Il s’en sort vivant, mais prévenu. Le football, parfois, ne tient qu’à un sauvetage sur la ligne.