ASSE-OL : Mauvaise nouvelle pour Saint-Etienne !

À quelques jours du très attendu derby entre l’ASSE et l’OL, une annonce vient réchauffer le choc. Un retour de taille est annoncé dans le groupe des Gones, et qui pourrait se révéler être un atout majeur face à Saint-Etienne.

ASSE-OL : Un retour qui change la donne pour le derby

Ce dimanche soir, Geoffroy-Guichard s’apprête à vibrer pour un choc historique : ASSE contre OL, le Derby du Rhône. Une rivalité toujours électrique, où chaque détail compte. Et justement, un détail pourrait bien faire basculer la rencontre… Le retour de Malick Fofana. Absent depuis la trêve internationale, le jeune prodige belge de 19 ans a repris l’entraînement collectif cette semaine, et postule pour une place dans le groupe lyonnais.

Lisez aussi : ASSE-OL : Un défenseur de Saint-Etienne déjà forfait pour le derby

À voir OM : Le cas Mbemba rend furieux, il réclame des comptes !

Pour Saint-Étienne, c’est un véritable coup dur. Car Fofana n’est pas un joueur comme les autres. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à créer le danger en un contre un représentent une arme redoutable pour les Verts, qui devront se montrer extrêmement vigilants.

L’atout explosif de Paulo Fonseca face à Saint-Etienne

Même s’il semble encore un peu juste pour démarrer en Ligue Europa jeudi, Fofana pourrait être aligné dès dimanche face à Saint-Étienne. Que ce soit comme joker en seconde période ou même comme titulaire surprise, il représente exactement le profil qui manquait aux Lyonnais ces dernières semaines.

Lisez aussi : ASSE-OL : Le parcage visiteurs ouvert aux fans des Verts ?

Son retour tombe d’autant mieux que l’OL doit composer sans Enzo Molebe et gérer un calendrier infernal. Avec un effectif fatigué par l’enchaînement des matchs, Paulo Fonseca voit enfin une solution offensive de poids se présenter. Et pour un derby aussi intense, chaque munition compte.

À voir Mercato PSG : Donnarumma met le Paris SG sous pression !

Lisez aussi : ASSE-OL : Le derby fait déjà vibrer Eirik Horneland

Ce derby s’annonce plus brûlant que jamais, et la présence de Malick Fofana ajoute un vrai piment à l’affiche. Pour Saint-Étienne, la tâche s’annonce encore plus compliquée. Les Verts vont devoir composer avec un OL revigoré… et un Fofana bien décidé à marquer les esprits.