Mercato OM : Arsenal fonce sur un chouchou de Marseille

L’ailier brésilien de l’OM, Luis Henrique, croule sous les offres à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Arsenal prépare une offre pour le crack marseillais.

Mercato OM : Luis Henrique vers un départ en Premier League ?

L’OM et Luis Henrique pourraient se séparer lors du prochain mercato estival. Après ses belles performances cette saison, le Brésilien attise les convoitises de nombreuses écuries européennes, notamment en Premier League. Luis Henrique réalise une saison solide avec 9 buts et 7 passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues avec le club phocéen.

En Angleterre, Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest et Wolverhampton lorgnent tous le joueur de 23 ans, selon les informations de Give Me Sport. Mais un autre cador de Premier League entre dans la course pour la signature de Luis Henrique. Caughtoffside fait le point sur le dossier et révèle qu’Arsenal cible aussi l’ailier brésilien et pourrait damer le pion à ses concurrents.

Les Gunners envisageraient de passer à l’offensive dans les prochaines semaines. Cette formation anglaise pourrait convaincre le Brésilien puisqu’elle est actuellement deuxième en Premier League et va certainement disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le technicien du club, Mikel Arteta, aurait donné son feu vert pour le recrutement de Luis Henrique.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, la valeur marchande de Luis Henrique est estimée à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais les pensionnaires du stade Vélodrome attendent une offre d’au moins 30 millions d’euros. La rude concurrence pourrait faire encore grimper le prix du joueur.

Selon les informations de Transferfeed, le Bayer Leverkusen aurait entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Un contrat de cinq ans aurait même été évoqué entre les parties. Le Bayern Munich est aussi à l’affût.