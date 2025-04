Stade Rennais : Mikayil Faye poussé vers la sortie ?

Le défenseur du Stade Rennais, Mikayil Faye, n’entre certainement pas dans les plans du nouvel entraîneur du SRFC, Habib Beye. L’international sénégalais pourrait claquer la porte lors du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Ça sent mauvais pour Mikayil Faye à Rennes

Mikayil Faye est en grande difficulté au Stade Rennais. Le jeune défenseur sénégalais, arrivé à Rennes lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone, n’arrive pas à convaincre ses entraîneurs. En raison de ses performances moins convaincantes, il n’a pas obtenu un bon temps de jeu sous la houlette de l’ancien technicien Jorge Sampaoli. L’Argentin l’a mis sur le banc plusieurs fois avant d’être limogé.

On croyait que l’arrivée de Habib Beye sur le banc du Stade Rennais redonnerait du temps de jeu à Mikayil Faye. Mais l’ancien coach du Red Star ne fait pas de cadeau à son compatriote. Cette saison, Mikayil Faye a fait seulement 12 apparitions toutes compétitions confondues avec le SRFC.

À voir L’ASSE peut-elle profiter du calendrier infernal du Havre ?

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye dans le viseur d’un cador turc

Depuis l’arrivée de Habib Beye sur le banc rennais, Mikayil Faye n’a fait que deux apparitions avec le Stade Rennais face au RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée de Ligue 1 et face au RC Lens lors de la 26e journée de Ligue 1 (défaite 1-0). Le coach rennais mise sur Lilian Brassier. « Il a joué parce que Lilian était blessé et il a montré toutes ses qualités, celles qu’on voit à l’entraînement… C’est un joueur très facile avec le ballon mais il peut parfois avoir une forme de nonchalance… Il sait ce qui lui manque pour être au très haut niveau et être régulier. », avait expliqué Habib Beye après la rencontre.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye est arrivé, officialisation imminente

La situation devient intenable pour l’international sénégalais. Mikayil Faye pourrait donc chercher un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival et poursuivre sa progression si sa situation ne s’améliore pas. Selon les informations de Foot Mercato, le club turc Fenerbahçe se positionne pour recruter le jeune défenseur sénégalais.

À voir C’est décidé, le PSG tient son gardien de classe mondiale !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye, la fin au SRFC ?

La direction du SRFC ne s’opposerait pas à son départ cet été. Sous contrat jusqu’en 2028, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.