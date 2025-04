Stade Rennais : Habib Beye surprend tout le monde !

À quelques semaines de la fin de son contrat, le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, maintient le flou sur son avenir. Le coach sénégalais va bientôt annoncer sa décision.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye va rester à Rennes

L’avenir de Habib Beye est déjà scellé au Stade Rennais. Arrivé à Rennes en début d’année 2025 en remplacement de Jorge Sampaoli, le Sénégalais a rapidement mis fin à la crise de résultats et a insufflé une nouvelle dynamique au club breton.

Le Stade Rennais, qui était aux abois en Ligue 1 et sur le point de descendre dans la zone rouge, a retrouvé sa forme et est maintenant à l’abri du danger. Le maintien est assuré et les Rouge et Noir peuvent se concentrer sur la saison prochaine. Selon L’Équipe, les dirigeants du Stade Rennais auraient déjà décidé de prolonger le contrat de Habib Beye. Son bail sera automatiquement prolongé une fois le maintien assuré, ce qui est fait.

En conférence de presse ce mercredi, Habib Beye s’est prononcé sur son avenir à Rennes. Il a martelé qu’il n’y a pour le moment aucune discussion concernant la prolongation de son contrat. La décision finale sera prise à la fin de la saison. « Aujourd’hui, je ne suis pas dans une logique de discussions avec le club. On en parlera après le 18 mai, comme convenu avec M. Pinault, le président, le directeur sportif et mon entourage », a-t-il dit.

Habib Beye se concentre sur les objectifs à atteindre pendant ce sprint final en Ligue 1. « Ce qui m’importe, c’est de voir où on a pris le Stade Rennais et où on va le laisser. Il y a eu une vraie progression, un lien qui s’est créé. Je veux que le propriétaire puisse se dire qu’il a eu raison de me faire confiance », a ajouté le technicien breton.

Habib Beye sera certainement sur le banc rennais la saison prochaine.