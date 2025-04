ASSE-OL : Guichets fermés et ferveur inégalée pour le derby

Le derby ASSE-OL s’annonce bouillant dans le stade Geoffroy-Guichard qui affiche déjà complet. En plus des tribunes, les places du parcage visiteurs seront occupées par le peuple vert hyper mobilisé pour affronter le voisin et rival lyonnais.

Le match si important pour l’ASSE et l’OL, lors de la 30e journée de Ligue 1, est annoncé complet. Les supporters stéphanois se sont mobilisés massivement pour remplir Geoffroy-Guichard et pousser leur équipe à la victoire contre leur ennemi juré.

Selon les informations de Peuple-Vert, la rencontre entre les Verts et les Gones pourrait atteindre une affluence record dimanche soir. Tous les billets mis en vente ont été arrachés rapidement et toutes les tribunes, notamment les Kops nord et sud, sont déjà complètement pleines.

D’après la source, l’AS Saint-Etienne a même mis les places du parcage visiteurs en vente, afin de satisfaire la forte demande des supporters. Et elles ont toutes trouvé preneurs en un temps record. « Même les zones habituellement moins convoitées, comme les balcons et les corners, ont rapidement trouvé preneurs », note-t-elle.

Le peuple vert envahit Geoffroy-Guichard, près de 40 000 spectateurs attendus

Faisant le point sur l’engouement suscité par le derby retour contre les Lyonnais, le média spécialisé assure que le Chaudron pourrait faire tomber le record du match ASSE-PSG, qui avait accueilli 37 108 spectateurs.

« En quelques minutes, la totalité des places commercialisées s’est écoulée. La barre symbolique des 40 000 spectateurs devrait bien être franchie », annonce-t-il.

Il faut noter que les supporters de l’OL sont interdits de déplacement à Saint-Etienne lors de cette rencontre de Ligue 1 classée à haut risque, eu égard à la rivalité légendaire entre les supporters des deux clubs.

Rivalité et enjeux : Un match particulier et capital pour l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais

Il s’agit en effet d’un match si particulier pour l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Comme l’explique le site internet, « l’enthousiasme autour de cette rencontre dépasse largement celui d’un simple match de championnat et témoigne de l’importance particulière du derby face à Lyon ». « Ce match compte plus que n’importe lequel dans le cœur des supporters stéphanois », souligne P-V.

Il est important de noter que l’enjeu de cette rencontre est décisif tant pour l’ASSE que pour l’OL. Les Verts (17es) luttent pour le maintien en Ligue 1, tandis que les Gones (4es) sont en course pour une place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions.