Derby ASSE-OL : Appel à la mobilisation contre Lyon

L’ASSE affronte l’OL lors du derby retour à Geoffroy-Guichard. Les groupes de supporters stéphanois se mobilisent pour cette rencontre particulière entre les deux clubs rivaux. Premier rendez-vous samedi pour une communion avec les Verts, avant l’ambiance électrique de dimanche.

ASSE-OL : L’heure de la revanche a sonné pour les Verts

L’ASSE attend l’OL de pied ferme dans le Chaudron, dimanche à 20h45, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Lors du match aller (11e journée), les Stéphanois s’étaient inclinés au Groupama Stadium (1-0), en l’absence de leurs supporters, interdits de déplacement à Lyon.

Cinq mois plus tard, l’AS Saint-Etienne a bien l’intention de prendre sa revanche sur son ennemi. Et cette fois, ce sont les supporters de l’Olympique Lyonnais qui sont privés du derby retour.

Le peuple vert se prépare donc à faire le plein du Chaudron à l’occasion de la venue des Gones. La rencontre devrait se jouer à guichets fermés et pourrait atteindre le record d’affluence établi lors du match contre le PSG, qui était de 37 108 spectateurs.

Union sacrée : Saint-Etienne et ses supporters font bloc avant le derby face à l’Olympique Lyonnais

Les différents groupes de supporters de l’ASSE ont en effet lancé un appel à la mobilisation pour ce derby si important. Ils se déplaceront massivement d’abord samedi à l’ultime entraînement des Verts avant le derby. Cette dernière séance est en effet ouverte exceptionnellement au public au stade Geoffroy-Guichard, afin de lui permettre de se rassembler autour de son équipe avant d’affronter Lyon.

Pendant que les groupes de supporters appellent à la mobilisation, les dirigeants du club stéphanois mettent en place « une véritable communion entre joueurs et supporters ». « En permettant à ses plus fidèles amoureux d’assister à cette ultime préparation, l’ASSE espère renforcer l’unité du groupe et offrir à ses joueurs un supplément de motivation avant cette rencontre capitale », explique Peuple-Vert.

Pour finir, le média spécialisé fait savoir que le club « appelle à la mobilisation générale pour faire du Chaudron une forteresse » face à l’OL. « Un seul mot d’ordre : unité et ferveur jusqu’au bout », a indiqué la source.