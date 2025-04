Ligue des Champions : Leonardo Balerdi y croit pour l’OM

Alors que l’OM joue sa fin de saison sous haute tension, Leonardo Balerdi a tenu à galvaniser les siens. Depuis l’infirmerie, le défenseur argentin croit encore fermement à une qualification pour la Ligue des Champions.

OM : Un message de Balerdi porteur d’espoir

Blessé au genou, Leonardo Balerdi ne peut pas encore aider ses coéquipiers sur le terrain. Pourtant, l’Argentin reste pleinement impliqué dans la quête de l’Olympique de Marseille d’une place sur le podium. À travers un message posté sur Instagram, le défenseur central, courtisé un peu partout en Europe, a exprimé sa foi inébranlable en l’avenir du club phocéen.

« Ne pense qu’à mon retour. Aujourd’hui plus que jamais, regardons tous ensemble vers l’avant. Pas à pas, match après match. Pour accomplir nos objectifs communs. Avec des efforts, du travail et de la confiance : tout est possible. Joueurs, staff, direction et supporters tous ensemble : Allez L’OM », a écrit l’Argentin. Un appel à l’unité, destiné à rassembler toutes les forces vives du club pour aborder le sprint final avec détermination.

Une fin de saison décisive pour l’OM

Si les Olympiens traversent une période délicate, leur situation reste loin d’être désespérée. Actuellement troisièmes, à une courte distance de Lyon, Lille et Strasbourg, ils gardent toutes leurs chances d’accrocher la Ligue des Champions. Pour cela, les hommes de Roberto De Zerbi devront se montrer irréprochables lors des prochaines rencontres.

Le retour de Balerdi, espéré dans les jours à venir, pourrait renforcer une défense en quête de stabilité. Dans une Ligue 1 plus disputée que jamais, l’OM sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur. Le message de Balerdi, lucide et combatif, résonne comme un cri du cœur. Plus qu’un objectif, la qualification européenne est devenue un impératif.

