Mercato OM : L’Italie veut tout prendre à Marseille !

Le mercato estival qui arrive s’annonce intense et très agité à l’OM. Le club phocéen se prépare à se séparer de Luis Henrique, annoncé à l’Inter Milan. Pendant ce temps, Leonardo Balerdi est aussi visé du côté de l’Italie. Et pour en rajouter à la peine marseillaise, une recrue hivernale est déjà aussi courtisée en Serie A.

Mercato OM : Amar Dedic intéresse déjà en Italie !

Recruté lors du mercato hivernal, Amar Dedic n’a pas encore pleinement convaincu sous le maillot olympien. S’il a montré quelques promesses, son irrégularité inquiète. Ce manque de constance n’est pas passé inaperçu, notamment en Italie, où son profil intéresse l’AC Milan. Un intérêt précoce qui traduit à la fois le potentiel du joueur et la surveillance accrue dont il fait l’objet.

Lisez aussi : Mercato OM : Amar Dedic donne les raisons de son arrivée à Marseille

À voir Coup de tonnerre : Accord proche entre le PSG et Luis Campos

Sous la direction d’un encadrement devenu plus pragmatique, l’OM n’hésite plus à se séparer rapidement des éléments jugés décevants. L’exemple récent d’Elye Wahi ou de Lilian Brassier illustre cette nouvelle politique : les erreurs ne s’accumulent plus dans les effectifs. Dedic, lui, dispose encore de quelques semaines pour convaincre et s’imposer durablement.

Lisez aussi : OM : Nouveau départ en vue, Balerdi se rapproche de l’Italie

Alors que le club phocéen prépare la signature définitive d’Ismaël Bennacer, il pourrait être tenté de revoir ses priorités sur le marché. Si Amar Dedic ne parvient pas à hausser son niveau de jeu, un départ cet été vers la Serie A ne serait plus une surprise. À lui de saisir sa chance avant que la porte ne se referme définitivement.