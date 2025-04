SRFC-FC Nantes : Le plan secret de Habib Beye pour le derby

Le Stade Rennais (SRFC) s’apprête à livrer une bataille cruciale contre son éternel rival, le FC Nantes. Pour ce derby électrique, Habib Beye semble avoir peaufiné un plan d’action ambitieux, fondé sur une stratégie offensive affûtée.

Stade Rennais-FC Nantes : Une armada offensive du SRFC au complet

Habib Beye ne cache pas son ambition avant la réception du FC Nantes : livrer un « matchréférence » devant un Roazhon Park acquis à sa cause. Et pour cela, le technicien rennais pourra compter sur un groupe au grand complet, renforcé par le retour de Ludovic Blas. De retour après plus d’un mois d’absence, l’ancien Nantais entend briller face à son ex-club.

Lisez aussi : Stade Rennais vs FCN : Habib Beye sort l’arme fatale !

À voir Mercato ASSE : Saint-Etienne va chercher son bonheur en MLS

Avec 6 buts et 7 passes décisives cette saison, son influence dans l’animation offensive est incontestable. Aux côtés d’Arnaud Kalimuendo, Blas forme un tandem offensif redouté. Ensemble, ils totalisent 13 réalisations en Ligue 1 et incarnent la menace principale pour une défense nantaise souvent fébrile à l’extérieur. Beye, conscient des failles adverses, pourrait s’appuyer sur une attaque rapide et technique pour déséquilibrer les Canaris dès les premières minutes.

Un derby au-delà du terrain

Mais l’enjeu dépasse le simple cadre sportif. « Ce match est très important pour tous les amoureux du club », souligne Beye, en évoquant notamment François Pinault, propriétaire du SRFC. Une victoire dans ce derby serait bien plus qu’un succès symbolique : elle lancerait Rennes dans la dernière ligne droite du championnat avec ambition et confiance. Le plan est clair : frapper fort, frapper juste. Et faire du Roazhon Park une forteresse imprenable.