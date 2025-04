Stade Rennais vs FCN : Habib Beye sort l’arme fatale !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, prépare un lourd arsenal contre le FC Nantes. Un attaquant redoutable du SRFC est de retour.

Stade Rennais : Habib Beye veut surprendre le FC Nantes

Le Stade Rennais reçoit le FC Nantes ce vendredi au Roazhon Park en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir visent un nouveau succès après la large victoire face au Havre AC (5-1) lors de la 29e journée. Le technicien du SRFC, Habib Beye, promet du spectacle devant le public rennais.

« L’enjeu maintenant est d’offrir à nos supporters, encore venus nombreux au Havre, un derby de grande qualité au Roazhon Park. Pour que nous ayons un match référence, moi y compris, car c’est un match très important pour tous les amoureux du Stade Rennais, M. Pinault, la région… Il faudra être prêt pour ça », a déclaré le coach rennais.

Et les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant cette affiche. Habib Beye pourra compter sur un effectif au complet pour défier le FC Nantes. Le milieu offensif, Ludovic Blas, a repris l’entraînement collectif et est apte pour affronter son ancien club. L’ancien Nantais s’est éloigné des terrains depuis plus d’un mois en raison d’une blessure à la cuisse.

Ludovic Blas est l’un des joueurs redoutables de cette équipe du Stade Rennais. Cette saison, il a déjà inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives. C’est un renfort de taille pour Habib Beye, qui pourra compter sur lui pour jouer un sale tour aux Canaris. La seconde gâchette offensive, Arnaud Kalimuendo, est aussi bien présente pour défier le FC Nantes.

