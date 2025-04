FC Nantes : Brice Samba humilie le FCN après le derby !

Le Stade Rennais a remporté le derby breton face au FC Nantes (2-1) en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Un succès du SRFC qui plonge un peu plus les Canaris dans la tourmente. Brice Samba, serein dans ses cages, n’a pas hésité à enfoncer le clou après la rencontre.

Une victoire maîtrisée du Stade Rennais, un FC Nantes impuissant

Dans un derby où l’intensité n’a pas manqué, le Stade Rennais s’est imposé à domicile face à une équipe nantaise en manque de solutions. Si les hommes d’Antoine Kombouaré ont tenté de résister, la supériorité technique et tactique des Rennais a fini par faire la différence. Une défaite inquiétante pour les Canaris, désormais 13e, avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation.

Lisez aussi : FC Nantes : Antoine Kombouaré sans pitié pour un flop du FCN

À voir ASSE : Horneland réagit à l’élimination de l’OL à Manchester

Malgré une fin de match marquée par quelques sursauts d’orgueil côté nantais, le FCN n’a jamais réellement inquiété un Brice Samba impérial… et presque spectateur. Au micro de DAZN, le gardien rennais n’a pas mâché ses mots. « Franchement, on est content pour la victoire, mais je suis un peu mitigé concernant le but qu’on ne doit jamais prendre. On a relancé une équipe qui était un peu morte », a confié le gardien de but des Rouge et Noir.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Un indésirable sur le départ !

Un constat sévère mais lucide de la part du portier, qui n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer durant la rencontre. Interrogé sur la facilité de sa soirée, Samba a enfoncé le clou avec une désarmante honnêteté : « Non, du tout. Je n’ai pas eu de boulot. […] Eux, ils sont mal classés, ils ont besoin de points, ils ont fait le match qu’il fallait de leur côté. Je ne suis pas très fier des points, mais l’essentiel, ce sont bien ces trois points ».

Lisez aussi : FC Nantes : Antoine Kombouaré provoque Habib Beye !

À voir Mercato PSG : Accord proche entre Barcola et le Barça ?

Ce succès permet au Stade Rennais de remonter provisoirement à la 10e place de Ligue 1. Le FC Nantes, lui, voit l’étau se resserrer dangereusement. Et les mots de Brice Samba résonnent comme une humiliation supplémentaire dans un derby déjà douloureux.