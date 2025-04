FC Nantes : Antoine Kombouaré provoque Habib Beye !

Le FC Nantes est prêt pour affronter le Stade Rennais en Ligue 1. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, mobilise ses hommes pour rafler les trois points.

Stade Rennais vs FC Nantes : Antoine Kombouaré confiant avant le derby

Le Stade Rennais et le FC Nantes vont se croiser au Roazhon Park ce vendredi, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Ce derby breton sera chaud puisque les deux équipes cherchent à remporter la victoire et à prendre une avance sur la zone rouge. Après la victoire face au Havre AC (5-1), le technicien du SRFC, Habib Beye, a rapidement lancé un avertissement au FCN.

« L’enjeu maintenant est d’offrir à nos supporters, encore venus nombreux au Havre, un derby de grande qualité au Roazhon Park. Pour que nous ayons un match référence, moi y compris, car c’est un match très important pour tous les amoureux du Stade Rennais, M. Pinault, la région… Il faudra être prêt pour ça », a déclaré le coach rennais.

Mais le FC Nantes ne tremble pas. En conférence de presse, le technicien nantais, Antoine Kombouaré, a répondu à Habib Beye. Selon lui, le Stade Rennais n’est pas plus fort que le FC Nantes. Les deux clubs alternent les bons et les mauvais résultats. « C’est un peu à notre image, elle est irrégulière. Sur les 4 derniers matches à domicile, il y a une victoire difficile contre Reims, et après ils ont subi 3 défaites. Ils ont du mal à trouver une certaine efficacité offensive », a déclaré le Kanak.

Le FC Nantes pourra donc mettre en difficulté les Rennais à domicile. Le Stade Rennais est actuellement 11e au classement avec 35 points, tandis que les Canaris sont 13es avec 30 points.

