Mercato RC Lens : Will Still vise un grand talent de Ligue 2

En quête de renforts pour rebondir après une saison décevante, Will Still, l’entraîneur du RC Lens, lorgnerait un talent de Ligue 2 en vue du mercato estival à venir. Explications.

Mercato RC Lens : Un espoir burkinabè pour renforcer la défense ?

La fin de saison approche à grands pas. Les clubs commencent déjà à penser à leur mercato estival. Et c’est notamment le cas du RC Lens. Actuellement neuvièmes au classement de Ligue 1, les Sang et Or sont à la recherche de renforts pour accrocher une place européenne l’année prochaine. Dans cette optique, Will Still serait sous le charme d’un jeune talent de Ligue 2.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le club artésien serait intéressé par le profil d’Arsène Kouassi. Seulement âgé de 20 ans, et malgré une suspension de plusieurs matches, le latéral gauche a déjà disputé 19 rencontres de Ligue 2 avec l’AC Ajaccio, avec notamment trois passes décisives. Alors qu’Arsène Kouassi enchaîne les titularisations avec l’ACA, le RC Lens aimerait le voir en Ligue 1 la saison à venir. Mais il faudra mettre la main à la poche pour le déloger.

Arsène Kouassi prêt à relever le défi de la Ligue 1 ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Arsène Kouassi pourrait quitter les rangs de l’AC Ajaccio cet été pour évoluer dans l’élite la saison prochaine. Estimé à 800.000 euros par le site spécialisé Transfermarkt, le défenseur burkinabé pourrait être une belle affaire pour les Lensois, familiers des paris à faible coût.

Ce potentiel transfert rappelle le gros coup réalisé avec Abdukodir Khusanov (21 ans). Acheté pour 450.000 euros en 2023 à l’Energetik-BGU Minsk, le défenseur ouzbek a été revendu pour 40 millions d’euros à Manchester City. Reste à voir si Arsène Kouassi sera intéressé par ce challenge et si les deux clubs parviendront à un accord pour boucler ce dossier.

