RC Lens : « C’est fini », Will Still veut tourner la page !

Will Still n’en peut visiblement plus au RC Lens. Éreinté par les comparaisons incessantes avec l’ère Franck Haise, le jeune technicien a tenu à clarifier les choses. À la veille d’un été crucial, le technicien belge appelle à un nouveau départ, tourné vers l’avenir.

RC Lens : Will Still, il est temps de tourner la page Franck Haise

La défaite à domicile face au Stade de Reims (0-2) a scellé le sort du RC Lens cette saison. L’Europe s’éloigne irrémédiablement pour les Sang et Or, relégués à distance respectable des places qualificatives. Un revers qui traduit l’effritement d’un effectif décimé par le dernier mercato hivernal. Le départ de cadres comme Brice Samba, Kevin Danso ou Przemyslaw Frankowski a laissé Will Still avec un groupe amoindri, loin des ambitions affichées en début de saison.

Face aux critiques et aux comparaisons incessantes avec son prédécesseur Franck Haise, Will Still a haussé le ton. En conférence de presse, l’entraîneur belge a exprimé son exaspération. « J’aurais aimé poursuivre ce qui a été fait, être plus compétitif. Mais il y a une réalité aussi. Et ce n’est pas toujours facile d’entendre « oui mais avant c’était mieux, avant on faisait ça »… Je sais. Mais avant, il n’y a plus, c’est fini », a-t-il lâché.

Ce message fort, destiné à l’environnement du club, vise autant les supporters que les observateurs. Still veut désormais écrire sa propre histoire, libérée du poids du passé.

Un message fort aux joueurs : l’histoire comme moteur

À l’aube d’un match important face au Stade Brestois, Will Still a choisi de confronter ses joueurs à l’héritage du club. Une manière de les responsabiliser en les plaçant face à ce que représente le RC Lens. Le message est clair : l’institution doit primer sur les états d’âme. Dans cette volonté de rupture, le coach belge entend inscrire son groupe dans une nouvelle dynamique.

Lucide, Will Still mise désormais sur l’intersaison pour repartir sur des bases saines. « Cet été, on a l’occasion de repartir sur un cycle nouveau et de poser des bases qui doivent permettre au club d’être compétitif sur les deux, trois ou quatre années à venir. Il y a un chantier important, des décisions à prendre qui vont être importantes. Il faut que tout le monde soit aligné, que tout le monde soit clair sur ce qui va se faire », a-t-il clairement indiqué.