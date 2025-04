Mercato : Le PSG prêt à frapper fort pour oublier Skriniar !

Avec le départ probable de Milan Skriniar, prêté à Fenerbahçe cet hiver, le PSG ambitionne de réaliser un coup d’éclat sur le marché des transferts pour renforcer sa charnière centrale la saison prochaine.

Mercato : Le PSG prêt à contrer le Real Madrid cet été ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Milan Skriniar n’est pas certain de revenir au PSG à l’issue de son prêt à Fenerbahçe. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, le défenseur central slovaque devrait se trouver un nouveau point de chute alors du Mercato estival à venir. Pour le remplacer, le PSG cherche sur le marché des transferts un défenseur jeune et prometteur.

Dans cette optique, les dirigeants parisiens seraient prêts à relancer la piste menant à Dean Huijsen. À seulement 20 ans, le défenseur central espagnol impressionne en Premier League sous les couleurs de Bournemouth. Solide dans les duels et doté d’un excellent jeu de tête, l’ancien prodige de la Juventus Turin représente un profil complémentaire et très prometteur pour consolider la ligne défensive du Paris SG dès la prochaine saison.

Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup, puisque le jeune international espagnol figure aussi sur les tablettes des plus grands clubs européens, notamment le Real Madrid. Avec les difficultés défensives rencontrées cette saison, les Merengues suivent l’évolution de Dean Huijsen avec une attention particulière, ce qui complique sérieusement les plans du club de Nasser Al-Khelaïfi. Dans cette situation, les Rouge et Bleu devront présenter des arguments financiers et sportifs pour espérer faire mouche dans ce dossier.

Le Paris SG prêt à lâcher 42M€ pour Dean Huijsen ?

Arrivé en juillet passé contre un chèque de 15,20 millions d’euros, Dean Huijsen ne devrait pas s’éterniser sous le maillot de Bournemouth. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le club anglais, le natif d’Amsterdam pourrait rejoindre un top club européen durant l’intersaison.

Selon les informations relayées par TuttoJuve, plusieurs clubs sont déjà positionnés sur le dossier, dont Nottingham Forest, Tottenham et la Juventus Turin, qui pourrait rapatrier le joueur. De son côté, le PSG viserait Dean Huijsen pour tourner la page Milan Skriniar.

Conscient de l’intérêt que suscite son jeune défenseur central, le board de Bournemouth aurait déjà fixé un tarif pour son transfert. À en croire TuttoJuve, Dean Huijsen pourrait être délogé de la Premier League pour un montant avoisinant les 42 millions d’euros.