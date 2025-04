ASSE-OL : La sortie de Stassin qui va encore choquer Lyon !

Un doublé décisif pour l’ASSE, un geste polémique, et des déclarations qui ne passeront pas inaperçues. Lucas Stassin, héros du derby face à l’OL, n’a pas seulement brillé par ses buts ce dimanche soir.

ASSE-OL : Lucas Stassin s’explique après son tacle sur Tolisso

Le Chaudron a vibré, l’OL a vacillé. Lucas Stassin a inscrit un doublé retentissant offrant à Saint-Étienne une victoire précieuse face à son rival lyonnais. Mais si l’attaquant belge a marqué de son empreinte ce derby bouillant, il l’a aussi terni par un geste plus que litigieux sur Corentin Tolisso. Une semelle appuyée en première période, sanctionnée d’un rouge initialement, avant que l’arbitre Letexier ne le requalifie en avertissement après consultation de la VAR.

Interrogé au micro de DAZN, Stassin a tenté de justifier son geste. « Je suis un peu étonné car je pensais qu’il allait me mettre jaune mais il m’a mis rouge. Ce n’était pas un geste pour faire mal mais il protège bien son ballon avec ses chevilles. Ce n’était pas mon intention de le blesser », a-t-il fait savoir avant d’évoquer la scène du carton rouge.

« Le carton rouge ? Je pensais qu’il allait revenir sur sa décision. S’il avait mis rouge, ça aurait été sa décision et ça aurait changé le cours du match », a déclaré Lucas Stassin. Une déclaration qui risque d’alimenter l’amertume du camp lyonnais, déjà secoué par la défaite.

Car au-delà du résultat, c’est l’arbitrage et cette action en particulier qui font débat. Dans un derby où chaque détail compte, ce geste, et surtout l’interprétation arbitrale, laissera des traces. À Lyon, on rumine. À Saint-Étienne, on jubile.