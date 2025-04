Classement ASSE : Les Verts recollent au barragiste !

L’ASSE revient au classement à hauteur du Havre AC, grâce à sa victoire contre l’OL (2-1) lors du derby retour disputé à Geoffroy-Guichard dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

L’OL chute de deux rangs au classement à cause de l’ASSE, vainqueur du derby grâce à un doublé de son buteur Lucas Stassin. Les Lyonnais ont même été menés (2-0) avant de réduire l’écart par Tanner Tessmann. Cette victoire est très précieuse pour les Verts, car c’est leur première contre leurs rivaux depuis 2016.

De plus, elle arrive à point nommé pour apporter la confiance nécessaire à l’équipe stéphanoise, qui en avait besoin pour se relancer dans la course au maintien. Et ce n’est pas tout : ce succès de l’AS Saint-Etienne contre Lyon met fin à une longue série de six matchs sans victoire à Geoffroy-Guichard.

Grâce aux trois points glanés, les Stéphanois sont toujours 17es au classement, mais ils reviennent à hauteur du Havre AC, qui s’est incliné devant le PSG (2-1) à Paris. Les deux équipes en lutte pour le maintien sont désormais à égalité de points, soit 27, mais le club normand reste 16e, en position de barragiste, grâce à une meilleure différence de buts que celle des Verts.

L’AS Saint-Etienne se rapproche d’Angers et du FC Nantes

Le duel à distance entre l’ASSE et le HAC va donc se poursuivre lors de la prochaine journée. L’équipe d’Eirik Horneland affrontera le RC Strasbourg (7e) au stade de la Meinau, tandis que celle de Didier Digard recevra l’AS Monaco (3e) au stade Océane.

Le FC Nantes (14e) et Angers SCO (15e), qui comptent chacun 30 points, sont également dans la ligne de mire de l’AS Saint-Etienne et du Havre AC. Les Canaris et le SCO recevront respectivement Toulouse FC (12e) et le LOSC (4e) lors de la 31e journée.