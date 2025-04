ASSE-OL : Gros scandale confirmé, Lyon rouge de colère !

L’OL est en ébullition après le derby perdu face à l’ASSE. Au cœur de la polémique : une décision arbitrale majeure que François Letexier lui-même a reconnu comme une erreur.

ASSE-OL : Un tournant du match lourd de conséquences

Le derby du Rhône, toujours électrique, a connu un nouvel épisode controversé dimanche soir. À la 23e minute, Lucas Stassin, buteur stéphanois, écrase la cheville de Corentin Tolisso. L’arbitre François Letexier n’hésite pas : il sort le carton rouge. Mais quelques instants plus tard, alerté par la VAR, il revient sur sa décision et sanctionne finalement d’un simple jaune l’attaquant de l’ASSE.

Une volte-face incomprise sur le moment, et qui allait peser lourd dans le scénario du match. Sorti sur civière, Tolisso assiste impuissant à la suite. Stassin, resté sur la pelouse, inscrit un second but à la 67e minute, pour sceller la victoire verte (2-0). C’en est trop pour l’OL.

Textor monte au créneau : « Il aurait dû y avoir carton rouge »

À chaud, le président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, ne décolère pas. Devant la presse, il lâche : « L’ironie, c’est que nous avons été battus sur deux buts d’un joueur qui n’aurait plus dû être sur le terrain lorsqu’il a mis le deuxième ». Mais le plus incroyable est à venir. Plus tard dans la soirée, le propriétaire américain révèle une confidence de l’arbitre lui-même.

« L’arbitre vient de reconnaître auprès de notre joueur (Corentin Tolisso) qu’il avait en fait commis une erreur. Il aurait dû y avoir carton rouge », a-t-il fait savoir. Une reconnaissance rare, saluée malgré tout par Textor : « Je veux le remercier pour son honnêteté (…) mais cela fait encore plus mal que l’arbitre le reconnaisse quelques instants après le match ». Monsieur Letexier aurait présenté ses excuses auprès de John Textor sur l'annulation du carton rouge à l'encontre de Lucas Stassin ❗️❗️#EDS pic.twitter.com/S18ooLioA1— L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) April 20, 2025

Tolisso amer : « Les excuses n’atténueront ni la douleur, ni l’incompréhension »

Touché au talon, évacué en béquilles, Corentin Tolisso a laissé éclater sa frustration sur Instagram : « Les excuses de Monsieur Letexier n’atténueront ni la douleur, ni l’incompréhension », a-t-il écrit. Si l’OL espérait justice dans l’instant, celle-ci n’est venue qu’après coup. Une vérité tardive, qui laisse un goût amer et renforce la tension d’un derby toujours sous haute tension.

