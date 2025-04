ASSE : Grosse remise en question, un mercato ambitieux visé

La saison catastrophique de l’ASSE a été mise sur le compte du mercato estival décevant des nouveaux dirigeants du club. Pour l’été prochain, Larry Tanenbaum, le propriétaire du club stéphanois, a annoncé la couleur.

Le mercato estival a plombé la saison de l’ASSE !

L’ASSE a raté son mercato estival et en paie le prix fort cette saison. Alors que le club venait tout juste de faire son retour en Ligue 1 en juin, les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV) ont parié sur des joueurs dont les profils et les performances avaient été validés par leur outil de données.

Plusieurs d’entre eux ont visiblement rencontré des difficultés d’adaptation à la Ligue 1. C’est le cas de Pierre Cornud, Igor Miladinovic, Ben Old et Augustine Boakye. Les deux premiers n’ont pas réussi à s’imposer dans l’équipe stéphanoise, ni avec Olivier Dall’Oglio ni avec son successeur Eirik Horneland.

Le troisième a été blessé pendant une grande partie de la saison 2024-2025, tandis que la saison du dernier est terminée depuis fin mars. Opéré de la cheville, il est indisponible pour au moins six mois.

Tanenbaum prend les choses en main et promet un recrutement ambitieux

À un peu plus d’un mois de l’ouverture officielle du mercato d’été 2025, Larry Tanenbaum est revenu sur le recrutement de l’été dernier dans une interview accordée à L’Équipe.

« Si je regrette de ne pas avoir investi plus d’argent l’été dernier ? C’est à ces trois hommes (Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, président et vice-présidents exécutifs de Kilmer Sports Ventures présents dans la pièce) de me dire ce qu’il faut faire pour construire une grande équipe », a-t-il répondu, montrant ainsi sa disposition à investir dans le recrutement.

Mais ce n’est pas tout ! Le milliardaire canadien a annoncé un recrutement ambitieux et a promis de débloquer les moyens nécessaires. « Nous sommes parfaitement alignés sur notre ambition. Je leur donnerai donc toutes les ressources dont ils ont besoin », a promis le propriétaire de l’ASSE.

Pour rappel, KSV avait investi près de 23 millions d’euros dans le recrutement en 2024, dont 10 pour le transfert de Lucas Stassin, l’actuel meilleur buteur des Verts.