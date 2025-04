ASSE : Après le derby, Tardieu redoute un scénario terrible

L’ASSE a remporté le derby face à l’OL comme elle l’espérait, mais elle reste toujours relégable en Ligue 2. Selon Florian Tardieu, il échangerait volontiers la victoire contre l’Olympique Lyonnais contre le maintien en Ligue 1.

Derby ASSE-OL : Florian Tardieu se réjouit de la victoire des Verts

« Un derby, ça se gagne », se plaisent à répéter l’ASSE et son rival l’OL avant chaque confrontation. Et après la victoire des Verts sur les Gones, dimanche à Geoffroy-Guichard, Florian Tardieu était pleinement satisfait du match que lui et ses coéquipiers ont livré face à leur voisin et ennemi lyonnais.

« C’était un gros match ! On avait vraiment envie de le gagner, parce qu’un derby, on le sait : ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on l’a fait », s’est-il réjoui.

À voir Ligue 1: Le PSG livre son groupe pour affronter le FC Nantes

Lisez aussi : Derby ASSE-OL : Vers le report de la décision de la LFP

Mais pour le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, cette victoire est précieuse. Elle relance l’équipe dans la course au maintien et apporte un supplément de confiance et de sérénité en vue du sprint final.

« C’est sûr que préparer une semaine d’entraînement après une victoire, surtout dans un derby, c’est toujours plus agréable. Mentalement, ça va nous faire du bien », a-t-il assuré, avant de tirer la sonnette d’alarme : « Il va falloir se remettre au travail rapidement, car il reste encore des matchs importants. Le travail n’est pas fini ».

Tardieu prêt a échanger la victoire face à l’OL contre le maintien de l’AS Saint-Etienne

En effet, l’ASSE doit encore jouer quatre matchs tout aussi décisifs pour le maintien que le derby. Elle affrontera successivement le RC Strasbourg, l’AS Monaco, le Stade de Reims et le Toulouse FC. Avant ce dernier virage, Florian Tardieu craint une relégation en Ligue 2.

À voir OM : Une bonne nouvelle tombe pour Leonardo Balerdi

Lisez aussi : ASSE : L’incroyable promesse de Tanenbaum après le derby

Pour lui, ce serait un scénario catastrophe de descendre en D2 après avoir remporté le derby. « Sincèrement, même si c’est dur à dire, j’aurais préféré ne pas gagner le derby, mais me maintenir en Ligue 1, plutôt que de gagner et de descendre à la fin de la saison », a-t-il déclaré.