ASSE Mercato : Eirik Horneland scelle le sort de deux défenseurs

Alors que l’ASSE a prévu de se renforcer en défense cet hiver, Eirik Horneland semble avoir trouvé sa charnière centrale. Un choix fort qui ouvre la porte de sortie à deux défenseurs centraux.

ASSE : Horneland fait confiance à la paire Nadé – Batubinsika en défense centrale

L’ASSE a décidé de recruter un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant durant ce mercato d’hiver. Irvin Cardona devrait être le buteur attendu par Eirik Horneland. L’officialisation de son retour à Saint-Étienne est imminente. En défense, le nouvel entraîneur des Verts tient déjà son duo dans l’axe.

Outre Mickaël Nadé, le titulaire indiscutable, le successeur d’Olivier Dall’Oglio a décidé de faire entièrement confiance à Dylan Batubinsika. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, il s’est dit satisfait des prestations de l’international congolais face à Reims et au PSG. « Je suis content de Dylan. Il vient de livrer deux bons matchs », a déclaré Eirik Horneland.

« Il a le niveau pour bien figurer en Ligue 1. Il est athlétique, il saute haut, il va vite. Je trouve qu’il est en progrès et qu’il prend confiance en lui. Il doit être plus confiant dans les phases de possession, dans ses relances et ses transmissions, […], mais je trouve qu’il est de mieux en mieux avec le ballon. C’est intéressant. Il me fait bonne impression », a-t-il confirmé.

Mercato: Abdelhamid et Briançon vers la sortie

Ces éloges envers Dylan Batubinsika traduisent assez clairement le message fort envoyé à Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon, les deux autres défenseurs centraux de Saint-Etienne. Relégué sur le banc de touche à la suite de prestations décevantes, Abdelhamid a reculé dans la hiérarchie. Son départ de l’ASSE, cet hiver, est même évoqué. Le Marocain de 37 ans est souvent cité parmi les joueurs indésirables poussés vers la sortie.

Idem pour Briançon, blessé en début de saison. Revenu de blessure, il n’a pas disputé le moindre match cette saison. Le Français de 30 ans est lui aussi sur la liste des départs. Il est important de rappeler que Yunis Abdelhamid est dans sa dernière année de contrat à l’AS Saint-Etienne, tandis que celui d’Anthony Briançon court jusqu’à fin juin 2026.