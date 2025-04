ASSE : Lucas Stassin, une bonne nouvelle arrive !

Lucas Stassin, le héros du dernier derby entre l’ASSE et l’OL, continue de faire parler de lui. À seulement 19 ans, le jeune attaquant belge de l’AS Saint-Etienne est tout proche de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

ASSE : Lucas Stassin, un derby pour changer de dimension

Il y a des matchs qui marquent une saison. Et parfois, une carrière. Pour Lucas Stassin, le derby face à l’Olympique Lyonnais restera comme un tournant majeur. Auteur d’un doublé éclatant dans un Chaudron incandescent, le jeune Belge a propulsé l’AS Saint-Étienne vers une victoire de prestige (2-1).

Lisez aussi : ASSE : Lucas Stassin, le messie pour le maintien des Verts ?

À voir Coup de tonnerre : Accord entre l’OM et Aymeric Laporte !

Plus qu’un simple coup d’éclat, cette performance confirme l’ascension fulgurante d’un joueur qui a su gagner la confiance de ses coéquipiers, de son entraîneur, mais surtout d’un public exigeant et passionné. Depuis plusieurs semaines, Stassin ne cesse d’impressionner avec l’ASSE. Avec 12 buts inscrits en Ligue 1, dont 8 sur les sept dernières journées, il est devenu l’un des attaquants les plus en vue du championnat.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Trois clubs lancent l’assaut pour Stassin !

Sa mobilité, son sens du but et son intelligence dans le jeu font de lui un atout majeur dans le dispositif stéphanois. À l’image du renouveau de l’ASSE, Lucas Stassin incarne cette jeunesse ambitieuse qui n’a pas peur des responsabilités. Sa progression, fulgurante, attire désormais les regards bien au-delà des frontières françaises.

Rudi Garcia sous le charme

Récemment nommé à la tête de la sélection belge, Rudi Garcia ne reste pas insensible aux performances de l’ancien joueur d’Anderlecht. Selon Livefoot, une première convocation chez les Diables Rouges serait imminente. Les prochains matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2026 face à la Macédoine du Nord et au Pays de Galles pourraient bien marquer l’entrée de Stassin sur la scène internationale. Une récompense logique pour un joueur en état de grâce.

À voir PSG : Donnarumma frustré avant d’affronter Arsenal !

Lisez aussi : Mercato ASSE : Lucas Stassin, un investissement justifié !

À quelques journées de la fin du championnat, Lucas Stassin est plus que jamais un homme-clé dans la quête du maintien pour l’ASSE. Mais au-delà de ses ambitions collectives, c’est une trajectoire individuelle que l’on suit désormais avec attention. La Belgique s’apprête peut-être à accueillir un nouveau talent, qui explose dans le chaudron stéphanois. Une belle histoire en devenir.