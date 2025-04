ASSE : Lucas Stassin, le messie pour le maintien des Verts ?

L’ASSE est toujours menacée de relégation en Ligue 1, même avec sa victoire face à l’OL lors du derby retour. Toutefois, l’équipe stéphanoise peut s’en remettre à son buteur Lucas Stassin pour tenter de se maintenir dans l’élite.

ASSE : Incroyable ascension de Lucas Stassin, 3e meilleur buteur de la Ligue 1 en 2025

L’ASSE se trouve en position de relégable à quatre journées de la fin de la Ligue 1. En signant sa troisième victoire en 2025, lors du derby contre l’Olympique Lyonnais, le club stéphanois s’est rapproché du barragiste, le Havre AC, au nombre de points.

Cependant, il reste à la 17e place en raison d’une différence de buts défavorable. Ce précieux succès de l’AS Saint-Etienne contre Lyon a été rendu possible grâce à Lucas Stassin, auteur d’un doublé (aux 10e et 67e minutes de jeu).

À voir PSG Mercato : Al-Khelaïfi répond à Man City pour Désiré Doué

Lisez aussi : ASSE-OL : Arbitre agressé, le cinglant communiqué de la FFF

Le jeune attaquant est le joueur qui porte les Verts dans la course au maintien en Ligue 1. Il a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 27 matchs de championnat. L’international Espoirs belge est certes loin derrière (7e) au classement des buteurs de la Ligue 1 cette saison, mais il faut souligner qu’il figure sur le podium des meilleurs buteurs en 2025.

Avec ses 11 buts marqués entre le 4 janvier et aujourd’hui, Lucas Stassin se place juste derrière Ousmane Dembélé du PSG et Mika Biereth de l’AS Monaco, qui ont inscrit respectivement 13 et 12 buts à partir de janvier 2025. 11 – En 2025, Lucas Stassin a marqué 11 buts avec Saint-Etienne en Ligue 1, seuls Ousmane Dembélé (13) et Mika Biereth (12) font mieux. Afou. pic.twitter.com/0fdwLLa1Cn— OptaJean (@OptaJean) April 20, 2025

Tous les espoirs de Saint-Etienne reposent sur les épaules du jeune buteur

L’avant-centre de l’ASSE a d’ailleurs été élu homme du match par la LFP à l’issue du derby contre l’OL, rencontre qu’il a marquée doublement. Outre ces buts, il a été au centre d’une polémique. Initialement exclu par François Letexier à la suite d’une grosse semelle sur la cheville de Corentin Tolisso, Lucas Stassin a finalement bénéficié de la clémence de l’arbitre, qui a annulé le carton rouge au profit d’un jaune après visionnage de l’action.

Lisez aussi : Classement ASSE : Les Verts recollent au barragiste !

À voir Transfert choc à l’OM : Liverpool tente le pari Greenwood

Lors des quatre derniers matchs de Ligue 1, nul ne doute que le buteur de 20 ans sera le joueur providentiel de l’équipe de l’AS Saint-Etienne dans la course au maintien, à condition qu’il continue d’être aussi efficace.