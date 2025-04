Mercato ASSE : Lucas Stassin, un investissement justifié !

L’ASSE ne s’est pas trompée en investissant sur Lucas Stassin, qui est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club stéphanois. Le jeune joueur commence à justifier pleinement son recrutement en claquant des buts au fil des matchs.

ASSE : Une adaptation difficile pour Lucas Stassin

L’ASSE a recruté Lucas Stassin trois jours avant la fermeture du mercato estival 2024. Les nouveaux dirigeants du club ont signé un chèque de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’avant-centre prometteur de 20 ans du KVC Westerlo, club belge. De ce fait, il est devenu le joueur le plus cher de l’AS Saint-Etienne.

Toutefois, Lucas Stassin a été confronté à des difficultés d’adaptation en Ligue 1 dès son arrivée. Il a disputé 11 matchs consécutifs en Ligue 1, étant titulaire à 6 reprises, sans marquer le moindre but, mais en délivrant 4 passes décisives.

Mercato : Stassin justifie enfin son transfert record à l’ASSE

C’est lors de la 15e journée du championnat que l’international Espoir belge a inscrit son premier but sous le maillot de l’ASSE. Un but qui n’avait pas suffi puisque les Verts avaient perdu le match à Toulouse (2-1). Mais depuis le 13 décembre 2024, il enchaîne les buts. Lucas Stassin totalise à ce jour 10 buts et 5 passes décisives en 26 matchs disputés en Ligue 1. Il est l’actuel meilleur buteur de l’équipe d’Eirik Horneland.

Selon les statistiques mises en avant par Poteau-Carrés, la pépite belge s’est offert le record du plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 10 buts avec Saint-Etienne au XXIe siècle, soit à 20 ans et 135 jours précisément. Il efface ainsi le record qui était détenu par Emmanuel Rivière qui avait inscrit son 10e but sous le maillot des Verts à 20 ans et demi, sur plus d’une saison.

Lucas Stassin bat les records, mais le maintien de Saint-Etienne reste la priorité

Ainsi, Lucas Stassin est bien parti pour terminer en tête du classement des buteurs de l’ASSE cette saison. Il justifierait ainsi l’investissement colossal du groupe canadien Kilmer Sports Ventures (KSV) sur lui.

Il est cependant important de noter que l’attente des supporters stéphanois n’est pas les records, mais le maintien de leur équipe en Ligue 1. Les Verts sont 17es et relégables en Ligue 2, à cinq journées de la fin du championnat.