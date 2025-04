Mercato : Arsenal dit Non au PSG pour ce meneur de jeu !

Le PSG envisage de relancer la piste Thomas Partey cet été. Mais le milieu de terrain ghanéen est en pleine négociation avec Arsenal pour prolonger son contrat.

Mercato PSG : Thomas Partey va rester en Angleterre

Arsenal chamboule les plans du PSG. Le club de la capitale ne pourra plus s’offrir le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey lors du prochain mercato estival. Les recruteurs parisiens suivent le joueur depuis plusieurs années, mais ils n’ont jamais réussi à convaincre le Ghanéen de venir à Paris.

En fin de contrat en juin prochain, l’international ghanéen n’a pas encore prolongé son bail avec les Gunners et certains médias ont révélé qu’il partirait gratuitement à la fin de la saison. Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants d’Arsenal auraient décidé de ne pas prolonger le contrat de Thomas Partey. Ce qui pourrait permettre au Paris SG de réaliser ce coup en or cet été.

Le crack ghanéen a encore les jambes très solides et livre de belles performances. Cette saison, Thomas Partey a déjà disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues avec Arsenal, a inscrit 4 buts et délivré deux passes décisives. Son profil aurait plu à Luis Enrique. Mais sauf retournement de situation, il ne viendra pas au PSG cet été.

Selon les informations de The Athletic, le club londonien a changé de position et ne veut plus laisser partir Thomas Partey. Les deux camps ont entamé des discussions ces derniers jours et pourraient trouver un accord définitif pour une prolongation du joueur. Le Paris Saint-Germain devra flairer d’autres coups pour renforcer son entrejeu.