Invincibilité en Ligue 1 : L’OGC Nice brise le rêve du PSG !

C’est terminé, le PSG ne restera pas invaincu cette saison en Ligue 1. L’OGC Nice vient de briser le rêve du club de la capitale. Explications.

L’OGC Nice fait chuter le PSG au Parc des Princes

En ouverture de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait l’OGC Nice ce vendredi soir, au Parc des Princes. Déjà sacrés champions de France, les Parisiens concèdent leur première défaite de la saison et disent donc adieu au record d’invincibilité dans le championnat français. À quelques jours d’une demi-finale aller de Ligue des Champions à l’Emirates Stadium, Luis Enrique avait décidé de se servir de ce match contre les Aiglons pour préparer au mieux le choc à venir contre Arsenal.

L’entraîneur du PSG a donc aligné son équipe type avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, Marquinhos, Willian Pacho, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, en défense, tandis que le trio Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves animait le milieu de terrain, l’attaque étant l’affaire de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Face à des Aiglons plus tranchants devant les buts, les Parisiens, qui ont pêché dans le dernier geste et buté sur un Marcin Bulka imparable dans les buts, concèdent donc leur première défaite de la saison et disent également adieu au record d’invincibilité en Ligue 1.

Bonne opération pour l’OGC Nice

Si ce choc était considéré comme un test en prélude de celui face à Arsenal pour le PSG, l’OGC Nice n’était pas venu au Parc des Princes pour servir de cobaye. Les garçons de Franck Haise, en lice pour une qualification européenne, étaient déterminés à repartir de la capitale avec des points. Pourtant, c’est bien le Paris SG qui lançait les hostilités avec Ousmane Dembélé sur une frappe détournée en corner par Marcin Bulka (11e).

Dans les minutes qui suivaient, l’OGCN subissait les assauts parisiens, mais devaient son salut à son gardien polonais. Au coup de sifflet final de l’arbitre, c’est le Gym qui l’emporte avec un score de 3 buts à 1. Cette victoire majeure permet aux Niçois de prendre provisoirement trois points d’avance sur le RC Strasbourg, contraint désormais de gagner demain contre l’AS Saint-Étienne à la Meinau, afin de revenir à égalité avec les Aiglons dans la lutte pour les places européennes.