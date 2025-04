Mercato : l’OM dégote un phénomène aux Pays-Bas

Les dirigeants de l’OM veulent frapper un joli coup aux Pays-Bas à la fin de la saison. Ils sont en pleine négociation avec le défenseur français Olivier Boscagli pour le rapatrier en France cet été.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Olivier Boscagli

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille cible déjà certaines pépites pour renforcer son secteur défensif. Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi a dû bricoler ces dernières semaines en défense en raison des blessures et des lacunes d’autres joueurs.

L’Italien exige le recrutement de nouveaux défenseurs cet été. Cela fait partie de ses conditions pour rester à Marseille la saison prochaine. Le coach italien a décidé de changer de système de jeu s’il est toujours sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Roberto De Zerbi envisage de mettre en place une défense à quatre. « Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre », avait déclaré De Zerbi avant la rencontre contre Montpellier lors de la 30e journée de Ligue 1.

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, les pensionnaires du stade Vélodrome auraient jeté leur dévolu sur Olivier Boscagli. Ce jeune défenseur français évolue actuellement aux Pays-Bas sous les couleurs de PSV Eindhoven et livre de belles performances. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien Niçois n’a pas encore prolongé son contrat et pourrait quitter gratuitement son club à la fin de cette saison.

Les performances d’Olivier Boscagli attisent les convoitises de la direction de l’OM. Titulaire indiscutable, il a déjà disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues avec le géant néerlandais cette saison, a inscrit un but et délivré 5 passes décisives. Le président du club phocéen, Pablo Longoria et son bras droit Mehdi Benatia se seraient déjà renseignés sur la situation du crack français.

Olivier Boscagli serait prêt à faire son retour en France et à évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison prochaine. Les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Les négociations se poursuivent.