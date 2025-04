OM : Roberto De Zerbi trahi par le mercato hivernal !

Privé des renforts défensifs réclamés à l’OM cet hiver, Roberto De Zerbi peine à stabiliser son arrière-garde. Le directeur sportif Medhi Benatia, impuissant, admet les limites financières du club.

OM : Une défense marseillaise à reconstruire

À l’OM, les carences défensives sautent aux yeux. Depuis plusieurs semaines, Roberto De Zerbi tente en vain de trouver une alchimie derrière. Fragilisé par les blessures et des départs mal compensés, le technicien italien voit ses ambitions freinées. En janvier, il avait pourtant réclamé deux défenseurs centraux pour renforcer un secteur en difficulté. Une demande restée lettre morte, faute de moyens.

Parmi les décisions controversées de l’hiver, le départ de Lilian Brassier reste emblématique. Arrivé quelques mois plus tôt, le défenseur n’a jamais eu le temps de s’imposer. « Brassier, on m’a dit qu’il faisait perdre les matchs et qu’il n’était pas bon. Nous, on a toujours dit qu’il n’y avait pas de mauvais joueurs mais que des mauvais contextes », confie le Marocain dans une interview à La Provence.

« Brassier est très bon aujourd’hui à Rennes et je suis content pour lui car c’est un super joueur et un très bon mec », a reconnu Medhi Benatia, qui regrette un contexte défavorable plutôt qu’un défaut de talent. Une lecture lucide, mais tardive.

Le gros aveu de Benatia sur un mercato d’hiver raté

En plus de Brassier, l’Olympique de Marseille a aussi décidé de prêter Bamo Meité à Montpellier. En compensation, Roberto De Zerbi a réclamé des signatures qui ne sont jamais venues. La faute à une réalité budgétaire sévère, qui contraint les ambitions sportives du club. Benatia l’admet sans détour.

« Meïté ne jouait pas ici, on l’a prêté à Montpellier en faisant un pari, risqué on le savait, mais on n’avait pas d’autres solutions car on n’avait pas la possibilité de prendre un défenseur à 15M€. C’est notre réalité. Le coach a demandé deux centraux, c’est vrai, mais on n’a pas pu les faire. Pablo, le coach et moi aurions aimé ramener deux tops défenseurs centraux, encore plus costauds », a-t-il fait savoir.