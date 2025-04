ASSE : Pétrot livre les clés pour enchaîner à Strasbourg

L’ASSE affronte un gros défi samedi (17h), lors de la 31e journée, face au RC Strasbourg au stade de la Meinau. Elle va tenter d’enchaîner une deuxième victoire. Léo Pétrot pense posséder les clés pour relever ce défi.

ASSE : Après le derby, l’heure de la confirmation pour les Verts à Strasbourg

Les trois points du derby empochés, l’ASSE se déplace en Alsace pour affronter le RC Strasbourg, une équipe qui vise une place en Coupe d’Europe. La tâche s’annonce donc compliquée pour les Verts, mais leur détermination est inébranlable depuis leur victoire lors du derby contre Lyon, un véritable déclic pour eux selon Léo Pétrot.

« On attendait un match référence où l’on arriverait à tenir sur la durée. Ça a été le cas face aux Lyonnais. On doit maintenant le répéter lors de nos prochains matchs. Ce qu’on arrive à produire, il faut continuer sur cette voie et surtout prendre des points pour bonifier notre travail », a-t-il déclaré.

Léo Pétrot : « Nous devons arriver à nous transcender à l’extérieur »

N’ayant gagné qu’un seul match à l’extérieur cette saison (à Montpellier), l’AS Saint-Etienne s’est préparée en conséquence pour faire tomber le Racing Club Strasbourg en Alsace. Pour ce faire, le défenseur des Verts est conscient que lui et ses coéquipiers doivent se surpasser au stade de la Meinau.

« Nous avons bien récupéré et travaillé pour ce prochain match important, après les émotions du derby. Nous avons bien préparé ce rendez-vous qui doit nous servir à bonifier notre dernier résultat. Nous devons montrer qu’on peut être solides à l’extérieur. C’est à nous d’arriver à nous transcender à l’extérieur », a indiqué Léo Pétrot.

En conclusion, il a glissé cette alerte : « On sait que face au talent d’une équipe de Strasbourg, qui réalise une très grosse deuxième partie de saison, ce sera très difficile ».