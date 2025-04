Classement ASSE : Le maintien s’éloigne inexorablement !

L’ASSE ne décolle pas au classement et se rapproche dangereusement de la Ligue 2 à trois journées de la fin du championnat.

Classement ASSE : Les Verts stagnent à la 17e place en position de relégable

Toujours avant-dernière au classement, l’ASSE se dirige tout droit vers la relégation en Ligue 2. Les Stéphanois ont subi une défaite samedi face au RC Strasbourg (3-1), ce qui les rapproche de la descente en deuxième division. Après une précieuse victoire face à l’Olympique Lyonnais lors du derby, les Verts n’ont pas pu enchaîner et ont ainsi concédé leur 18e défaite de la saison en Ligue 1 lors de la 31e journée.

À trois matchs de la fin de la saison, l’AS Saint-Etienne compte 27 points avec une différence de buts négative de -37. Mathématiquement, l’équipe stéphanoise n’est pas encore reléguée, puisqu’elle n’a qu’un seul point de retard sur le Havre AC, le barragiste, et trois points de moins qu’Angers SCO (15e), premier club non relégable à ce stade de la saison. Quant au FC Nantes (14e) et le Stade de Reims (13e), ils sont respectivement à 5 et 6 points.

Saint-Etienne : Trois victoires impératives pour espérer se maintenir en Ligue 1

Mais évidemment, l’ASSE n’a plus les cartes en main pour se maintenir. Elle doit non seulement remporter ses trois derniers matchs, mais également compter sur des faux pas de ses concurrents directs dans la course au maintien.

Un scénario concret pour que les Verts restent en Ligue 1 serait, par exemple, qu’ils remportent leurs matchs, dont la confrontation directe avec le Stade de Reims, leur adversaire de la 33e journée, et que ces derniers perdent également leurs deux autres matchs contre l’OGC Nice et le LOSC à l’extérieur.

Il est à noter que l’AS Saint-Etienne affrontera l’AS Monaco et Toulouse FC, outre les Rémois. L’équipe d’Eirik Horneland fournit certes des efforts pour se maintenir, mais sa faiblesse défensive est un boulet qui risque de la plomber dans le sprint final du championnat.

Pour rappel, les Stéphanois ont concédé 71 buts en 31 matchs, soit 2,29 buts par match, le même total que le Montpellier HSC, d’ores et déjà relégué. Et cela n’augure rien de bon pour l’ASSE.