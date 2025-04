Classement Ligue 1 : Rude bataille pour l’Europe après PSG

À cinq journées de la fin de la Ligue 1, le classement reste très serré derrière le PSG, déjà champion. Six clubs sont à la lutte pour les places qualificatives pour l’Europe et ils se tiennent en seulement cinq points.

Classement Ligue 1 : Folle course à l’Europe ! 6 clubs à la lutte serrée pour la C1

Intouchable leader au classement de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est déjà champion de France. Il a été sacré pour la 13e fois de son histoire lors de la 28e journée, le samedi 5 avril dernier. Derrière le club de la capitale, la bataille est très rude entre l’AS Monaco (53 points), l’OM (52 points), l’OL (51 points), le LOSC (50 points), le RC Strasbourg (50 points) et l’OGC Nice (48 points).

Lisez aussi : ASSE : Une position de relégable et un calendrier infernal

À voir L’OM et l’Inter se fixent un rendez-vous pour Luis Henrique

Évidemment, seulement 5 points séparent ces six équipes dans la course aux places en coupe d’Europe, notamment en Ligue des champions. Pour l’instant, l’AS Monaco et Marseille accompagnent directement le PSG en phase de poules de la C1, tandis que Lyon détient provisoirement le billet pour disputer les tours préliminaires.

Mais rien n’est encore joué entre ces concurrents. Il y a 15 points en jeu et tous les bouleversements sont possibles dans le sprint final. Les Monégasques, les Marseillais et les Lyonnais peuvent être doublés dans le sprint final s’ils chutent dans le dernier virage de la course et que leurs adversaires directs assurent leurs résultats.

Trois confrontations directes dans le sprint final

D’ailleurs, trois confrontations directes cruciales pour la Ligue des champions sont prévues lors des cinq dernières journées de la Ligue 1 : AS Monaco-RC Strasbourg, Lille-Marseille et AS Monaco-Lyon.

Lisez aussi : Derby explosif : L’ASSE en difficulté avant d’affronter un OL en pleine forme

À voir Mercato PSG : Luis Enrique recale une star anglaise !

Il existe également la bataille pour les places en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, à laquelle le Stade Brestois (7e avec 44 points) et le RC Lens (8e avec 42 points) peuvent également se mêler. Ils sont en concurrence, mais à distance, avec les clubs du haut du tableau qu’ils souhaitent voir dégringoler.

Ligue 1 : Lutte acharnée pour le maintien dans le bas du classement

Dans le bas du classement, il y a aussi une lutte acharnée pour le maintien en Ligue 1. Si le Montpellier HSC, lanterne rouge avec 15 points en 29 journées, semble presque relégué, l’ASSE (24 points), le Havre AC (27 points), le Stade de Reims (29 points), Angers SCO et le FC Nantes (30 points) peuvent encore se maintenir.

En position de relégable, Saint-Etienne part certes de loin dans la course, mais n’est pas condamnée à la descente en Ligue 2, encore moins le HAC, actuel barragiste.

Lisez aussi : Classement : L’OL fait un grand bond, la Ligue des Champions en vue

À voir Stade Rennais : Rebondissement pour Loïc Désiré !

Entre ces deux groupes, des clubs tels que l’AJ Auxerre (10e), le Stade Rennais (11e) et le Toulouse FC (12e) sont quasi-assurés du maintien et ne jouent pratiquement plus rien en cette fin de saison, si ce n’est améliorer leur rang actuel.