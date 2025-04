Mercato PSG : Une perle à Paris à un prix fou !

Avec Luis Campos, on ne dit jamais non aux belles affaires, et cela devrait se vérifier au PSG lors du prochain mercato estival. Le technicien portugais est en passe d’accrocher une belle perle de l’AS Roma à son tableau de chasse au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Luis Campos veut réaliser un coup de maître

Luis Campos est habitué aux gros coups. C’est lui qui a recruté James Rodriguez, Radamel Falcao, Joao Moutinho ou encore Victor Osimhen. Les belles perles, le directeur sportif du PSG en déniche aux quatre coins du globe sans problème. Mais pour le mercato du PSG qui approche, il pourrait ne pas aller très loin pour trouver le joueur idéal pour Luis Enrique.

Lire aussi : Mercato : Le PSG accélère pour un génie argentin !

À voir Stade Rennais : Une pépite échappe à Habib Beye

En effet, pour ce mercato estival, Luis Campos a jeté son dévolu sur un joueur de l’AS Roma. Ce dernier n’est autre que le portier Renato Marin, tout juste âgé de 18 ans, mais déjà promis à un brillant avenir dans le football. Avec un Gianluigi Donnarumma capable du meilleur comme du pire, le Portugais pense à Renato Marin pour donner plus de garanties à l’entraîneur du PSG et sécuriser ses buts.

Cette jeune pépite de la Roma sera en fin de contrat en juin 2025. Campos veut déjà mettre la main dessus pour éviter de devoir payer une indemnité de transfert en cas de prolongation de son contrat par son club. Son prix actuel est estimé à moins d’un million d’euros, ce qui explique l’activisme du dirigeant parisien sur le dossier.